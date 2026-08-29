Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Israel mata a un alto responsable de Hamás tras un inusual bombardeo sobre Cisjordania

El Ejército israelí ha anunciado este viernes la muerte de Qais Bitawi, uno de los más altos cargos de las milicias de Hamás destacadas en el campamento de refugiados de Yenín tras un no muy habitual ataque aéreo efectuado este viernes sobre esta localidad cisjordana.

En un comunicado publicado en su página web, el Ejército de Israel ha anunciado que el ataque lanzado contra el vehículo en el que se encontraba Bitawi ha dejado otros dos muertos más, también miembros de las milicias del movimiento islamista palestino.

Hamás se ha limitado por ahora a confirmar las muertes de "tres heroicos mártires" en el bombardeo israelí, efectuado a las afueras de un domicilio situado en la zona de Harash al Saada.