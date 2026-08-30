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Google Maps renombra el Lago Ontario como Lago América para los usuarios de EEUU siguiendo las directrices de Trump

La decisión del gigante tecnológico se produce tras la orden ejecutiva del presidente estadounidense para cambiar el nombre del lago, que comparte con Canadá, en medio de disputas comerciales

Trump renombra 'Lago América' a un lago que bordea Canadá en pleno pulso comercial

Trump renombra 'Lago América' a un lago que bordea Canadá en pleno pulso comercial / EFE

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EFE

El servicio de mapas y posicionamiento global vía satélite de Google ha cambiado el nombre del Lago Ontario a Lago América para los usuarios de Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre de este cuerpo de agua que su país comparte con Canadá en medio del recrudecimiento del conflicto comercial entre Washington y Ottawa.

El gigante tecnológico californiano anunció en su blog el sábado que el cambio ha comenzado a implementarse para los usuarios que se conecten en Estados Unidos con base en el nuevo nombre del lago asignado por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (USGS). En una orden ejecutiva firmada el pasado jueves,Trump instruyó al USGS cambiar el nombre a Lago América. Aquellos que se conecten desde Canadá seguirán viendo el nombre Lago Ontario, mientras que los que lo hagan desde terceros países verán los dos nombres.

Google hizo lo mismo cuando Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México como Golfo de América en enero de 2025 en represalia por lo que él consideraba una respuesta insuficiente del país vecino en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

Disputas con Canadá

Los choques dialécticos entre Estados Unidos y Canadá han ido subiendo de tono en los últimos tras el fracaso de las negociaciones comerciales este mismo mes.

Noticias relacionadas

La ruptura del diálogo provocó la imposición, a partir del 22 de agosto, de nuevos aranceles estadounidenses del 50 % a diversos bienes canadienses que había anunciado Donald Trump, una medida a la que Ottawa va a replicar con la implementación de impuestos aduaneros correspondientes que entrarán en vigor el 8 de septiembre.

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