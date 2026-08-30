Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Líder productor huevosPrevia Real ZaragozaEncuesta elecciones generales AragónLa BulloneraCrónica España - MaliComida rápida Arrabal
instagramlinkedin

Juicio en Washington

Maduro difunde una fotografía suya en la cárcel

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", asegura en la red social X

Nicolas Maduro, en la imagen difundida en las redes.

Nicolas Maduro, en la imagen difundida en las redes. / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Madrid

La cuenta oficial de Nicolás Maduro en la red social X ha publicado nuevas imágenes del dirigente venezolano durante su encierro en Estados Unidos, con aspecto animado y como un "pequeño regalo de amor y esperanza", para su familia en particular.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", reza uno de los mensajes en la cuenta del mandatario, capturado por Estados Unidos en enero de este año tras una operación militar en Caracas y trasladado a una cárcel de Nueva York mientras es juzgado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", ha añadido el presidente venezolano en sus mensajes que acompañan a las fotos. Todas las imágenes tienen fecha del 25 de junio de 2026.

Noticias relacionadas

"Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Dios proveerá. Venezuela renacerá", ha concluido.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los expertos en limpieza coinciden: 'Un colchón con manchas amarillas afecta a la higiene y a la calidad del sueño
  2. El canterano del Real Zaragoza que vuelve al equipo de su pueblo después de 16 años: 'Calidad, garra, sacrificio y sentimiento de pertenencia
  3. El Gotzepe turco negocia sin acuerdo la cesión con opción de compra de Yussif Saidu
  4. El incendio de Las Peña de Riglos pone en jaque un proyecto turístico de la familia de los ositos Haribo
  5. El obrador del barrio de Torrero cambia de manos tras más de 40 años: 'Ya era hora de perseguir nuestros sueños
  6. El refugio de Juan y Medio en Aragón: un histórico enclave que visitó con sus amigos en autocaravana
  7. El análisis de Luis Carrión sobre Óscar Ureña, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Es un fichaje increíble, si le respetan las lesiones es espectacular
  8. Estas son las cuatro piscinas de Zaragoza que permanecen abiertas hasta la vuelta al cole

En imágenes | Marc Márquez celebra su reinado en Motorland con otro primer puesto en el GP de Aragón

En imágenes | Marc Márquez celebra su reinado en Motorland con otro primer puesto en el GP de Aragón

Así hemos vivido la carrera de MotoGP en Aragón

Así hemos vivido la carrera de MotoGP en Aragón

La empresa familiar aragonesa que ha conquistado a Jorge Lorenzo e Ilia Topuria vendiendo 80 millones de patatas: "El éxito es rodearse de buenos agricultores"

La empresa familiar aragonesa que ha conquistado a Jorge Lorenzo e Ilia Topuria vendiendo 80 millones de patatas: "El éxito es rodearse de buenos agricultores"

El Gran Premio de Aragón 2026 se queda a 1.500 espectadores del récord: 115.742 aficionados llenan Motorland

El Gran Premio de Aragón 2026 se queda a 1.500 espectadores del récord: 115.742 aficionados llenan Motorland

Jóvenes aragoneses recorren el territorio para resolver retos reales de empresas en una experiencia de emprendimiento

Jóvenes aragoneses recorren el territorio para resolver retos reales de empresas en una experiencia de emprendimiento

Despega Roman, el telescopio de la NASA que no quería Trump y con un campo de visión 100 veces mayor que el histórico Hubble

Despega Roman, el telescopio de la NASA que no quería Trump y con un campo de visión 100 veces mayor que el histórico Hubble

Borja estrena un nuevo pabellón polivalente financiado con un millón de euros

Borja estrena un nuevo pabellón polivalente financiado con un millón de euros

En imágenes | Ansó exhibe su galas con la celebración del Día del Traje Típico Ansotano

En imágenes | Ansó exhibe su galas con la celebración del Día del Traje Típico Ansotano
Tracking Pixel Contents