Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán anuncia el incendio de un "superpetrolero" tras impactar contra dos minas cuando cruzaba Ormuz por el sur

La Guardia Revolucinaria Islámica de Irán ha afirmado este lunes que un "superpetrolero" ha sido "incendiado" al impactar contra "dos minas navales" tras intentar cruzar por la "ruta ilegal del sur del estrecho de Ormuz", establecida por Estados Unidos para el tráfico marítimo por el estratégico paso.

"Un superpetrolero que intentaba transitar por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz se ha incendiado y ha quedado completamente inmovilizado tras chocar con dos minas navales", ha señalado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a este órgano militar.

Al hilo, el brazo naval ha señalado que "el destino de los buques que violen las normas de seguridad del estrecho de Ormuz no será diferente", en alusión a las directrices dictaminadas por Teherán.