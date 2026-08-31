Italia prorroga otros 15 días los controles fronterizos con España

Roma ha decidido mantener los controles aleatorios en las aeropuertos y puertos con pasajeros procedentes de España por otros 15 días. La decisión, que el Gobierno de Giorgia Meloni había dejado en el aire hasta el último momento, prolonga una medida que Italia justificó el mes pasado por la presión migratoria en Ceuta y que ha provocado uno de los conflictos diplomáticos más graves entre los dos países en décadas.

El Ejecutivo italiano sostiene que la situación en la ciudad autónoma sigue sin mejorar lo suficiente como para levantar las restricciones. Por ello, "está en proceso de notificación la nota con la que el Gobierno comunica a la Unión Europea la prórroga, durante otros 15 días, de los controles en las fronteras aéreas y marítimas con España", ha informado el Gobierno italiano a través de un comunicado escrito difundido a la prensa italiana.

"La decisión", ha añadido Roma, "se ha adoptado, en línea con el análisis realizado por el Comité de Análisis de la Inmigración y la Seguridad de las Fronteras". La razón sería que, de acuerdo con esa evaluación, aún existirían "los elementos de valoración que estuvieron en la base de la reintroducción de los controles el pasado 1 de agosto", según han escrito en el comunicado difundido.

Una de cal, otra de arena

Con todo, y aquí la parte más conciliadora, "se han tenido en cuenta las iniciativas ya emprendidas por España, junto con la Unión Europea, para que la situación en esa zona pueda encaminarse próximamente hacia la normalización". Los motivos detrás de la prórroga "han sido comunicadas por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, a su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, durante una conversación telefónica que ambas partes califican de constructiva", han concluido.

El desenlace pone fin, al menos de momento, a una semana de rumores, filtraciones y mensajes ambiguos entre Roma y Madrid. Tanto solo este pasado fin de semana, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, había situado este lunes como el día de la decisión definitiva y había asegurado que el Gobierno haría una "evaluación serena" antes de decidir.

Según explicó Piantedosi, en opinión de su Gobierno, "la situación en Ceuta no solo no ha mejorado, sino que está muy lejos de mejorar. Todavía hay allí entre 5.000 y 10.000 personas". Pero, aún así, "nunca ha habido voluntad de enfrentamiento con el Gobierno español; adoptamos una medida que se ha aplicado cientos de veces. Se trata simplemente de restablecer controles fronterizos, sin ningún tipo de perjuicio para los ciudadanos españoles".

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Fuente: El Periódico