Tres fueron contactados
Dos españoles siguen desaparecidos tras la riada en Nepal
Hay un total de 583 extranjeros con quienes no se ha podido establecer contacto
EFE
Dos españoles siguen desaparecidos y otros tres ya fueron contactados en Nepal tras la mortal riada que arrasó el norte y centro del país el pasado 26 de agosto, han indicado este martes a EFE fuentes oficiales y de la Junta de Turismo nepalí.
Un documento de la Junta de Turismo nepalí fechado el lunes a las 12.00 hora local (6.15 GMT), al que EFE ha tenido acceso, señala que hay dos ciudadanos españoles desaparecidos entre un total de 583 extranjeros con quienes no se ha podido establecer contacto.
Asimismo, fuentes oficiales confirmaron que lograron establecer contacto con tres españoles que no estaban en la zona del desastre.
Las cifras están elaboradas con información de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal y de la Policía de Turismo, han indicado las fuentes.
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