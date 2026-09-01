Estados Unidos
Muere una persona y otra resulta herida tras ser apuñaladas por una mujer en la plaza de Times Square en Nueva York
Un testigo declaró ver cómo la responsable del suceso sacó dos cuchillos de un bolso antes de acercarse a la primera víctima: un hombre de 68 años en cuyo abdomen blandió sus cuchillos
EP
Una persona ha fallecido y otras ha resultado herida, tras ser apuñaladas este lunes por una mujer que portaba varios cuchillos en la emblemática plaza neoyorkina de Times Square, la cual, posteriormente, también ha fallecido.
"A primera hora de esta tarde, una mujer que llevaba varios cuchillos apuñaló a otras dos personas en Times Square, en la Séptima Avenida", ha informado en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien ha lamentado la muerte de una de las víctimas, a la par que ha precisado que la otra permanece "estable" en el Hospital Bellevue.
En su intervención, el regidor estadounidense ha explicado que agentes de Policía de la ciudad "reaccionaron inmediato", utilizando una pistola eléctrica y disparando sus armas de fuego. Seguidamente, tanto las dos víctimas como la agresora fueron trasladadas al referido centro hospitalario, donde esta última también ha fallecido.
"Quiero dar las gracias a los agentes de la Policía de Nueva York que intervinieron e impidieron que un ataque horrible se agravara aún más", ha remarcado Mamdani para, seguidamente, apuntar que será llevada a cabo una investigación sobre los hechos.
Durante esa misma intervención ante los medios, la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, ha apuntado, de acuerdo con la investigación preliminar, que el incidente habría comenzado cerca de la calle 41 con la Séptima Avenida, donde la autora, armada con dos cuchillos, se acercó a un hombre que acababa de salir del metro junto a su esposa.
Un testigo declaró ver cómo la responsable del suceso sacó dos cuchillos de un bolso antes de acercarse a la primera víctima: un hombre de 68 años en cuyo abdomen blandió sus cuchillos. Posteriormente, la sospechosa se acercó a una mujer de 32 años, a la cual también apuñaló en zona similar.
"Creemos que este también fue un ataque aleatorio y sin provocación previa", ha precisado Tisch en la referida rueda de prensa.
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