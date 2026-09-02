Turquía
El choque de dos buques comerciales deja 10 desaparecidos frente a las costas de Estambul
Los buques 'Alsu' y 'Tugberk Imamoglu' han chocado en torno a las 3.00 horas
EP
Al menos diez personas han sido dadas por desaparecidas tras colisionar este viernes dos buques comerciales con bandera turca frente a las costas de la provincia de Estambul, en el noroeste de Turquía, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya detalles sobre las causas del suceso.
La oficina del gobernador de Estambul ha indicado en un comunicado en redes sociales que los buques 'Alsu' y 'Tugberk Imamoglu' han chocado en torno a las 3.00 horas (hora local) y ha confirmado el despliegue de "numerosas unidades navales" y helicópteros.
Asimismo, ha resaltado que, si bien el 'Alsu' "parece no tener daños visibles", los equipos no han podido localizar el 'Tugberk Imamoglu', ni a su tripulación, compuesta por diez personas, por lo que hay una operación de búsqueda y rescate en marcha en la zona, situada frente al distrito de Silivri.
Fuente: El Periódico
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