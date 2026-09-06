Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán responde al ataque de EEUU con acciones contra seis barcos en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado este sábado el ataque de Estados Unidos contra tres petroleros iraníes y ha informado de una respuesta contra seis embarcaciones, incluidos tres petroleros y tres buques más vinculados con Estados Unidos.

"La Armada de la Guardia Revolucionaria (...) ha atacado a tres petroleros que cruzaban sin autorización el estrecho de Ormuz y a tres buques vinculados al asesino de niñas de Estados Unidos en otras zonas", ha indicado la Guardia Revolucionaria en un comunicado oficial.

El comunicado explica que en la mañana del sábado los "terroristas" estadounidenses han atacado a tres petroleros propiedad de Irán en "un acto brutal fruto de la desesperación" y reconoce "daños".