Encuestas de las elecciones en Alemania: así están los sondeos tras la victoria de los ultras de AfD

Alemania se enfrenta al que podría ser el primer gobierno de extrema derecha en uno de sus estados federados. Alternativa para Alemania (AfD) ha obtenido la holgada victoria que pronosticaban las encuestas en el estado de Sajonia-Anhalt, pero se ha quedado al borde la mayoría absoluta. En paralelo, la CDU del canciller Friedrich Merz se ha desplomado, lo que deja en el aire la posbilidad de un cordón sanitario contra los ultras. Además, la Alianza Sarah Wagenknecht (BSW), un partido de extrema izquierda convertido en populista, podría dar el gobierno a AfD. Tras este fuerte golpe a los democristianos y al conjunto de partidos moderados, ¿qué pasaría si ahora hubiera elecciones federales?

Por lo pronto, este mismo mes hay otras dos citas con las urnas en Alemania. El 20 de septiembre hay comicios en la capital, Berlín, y en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, otro 'land' del este del país donde los sondeos también vaticinan el triunfo de AfD. En concreto, según las últimas proyecciones, la extrema derecha se mueve alrededor del 36% de los votos, un porcentaje inferior al 45% conseguido en Sajonia-Anhalt.

Eso dejaría a los ultras lejos de la mayoría absoluta en este estado pese a crecer casi 20 puntos y aventajar ahora mismo en unos seis puntos a los socialdemócratas del SPD, que perderían casi 10 puntos en un 'land' que gobiernan actualmente en coalición con la izquierdista Die Linke. De confirmarse esta tendencia, SPD y Die Linke tendrían opciones de retener el poder en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, aunque no se descarta que pudieran necesitar a un tercer socio. La CDU figura en cuarto lugar en los sondeos con un 9% de los votos y un retroceso de más de cuatro puntos.

En B

En Berlín, las perspectivas son más halagüeñas para la izquierda, aunque AfD lograría también un importante crecimiento y el desenlace está muy reñido. Las estimaciones más recientes colocan a Die Linke en cabeza con cerca del 20% de los votos, pero con la CDU a apenas dos décimas de distancia. Sin embargo, mientras los izquierdistas subirían más de siete puntos, los conservadores bajarían más de ocho puntos. Y casi nueve puntos ganarían los ultraderechistas, hasta situarse en tercera posición, a menos de dos puntos de Die Linke y de la CDU.

¿Y si hubiera elecciones generales? En principio, falta mucho para los siguientes comicios federales, que se celebrarían en 2029. Pero cuando Merz lleva poco más de un año en el poder, las encuestas son muy negativas para la CDU y otorgan el triunfo a la AfD con entre siete y ocho puntos de ventaja sobre los democristianos. El trasvase de voto entre ambas formaciones es muy claro: la coalición de Merz perdería más de siete puntos, que irán a parar al caladero ultra.

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Por lo que respecta a la izquierda, Los Verdes, el SPD y Die Linke se disputarían la tercera plaza, que ahora mismo sería para los primeros por apenas dos puntos. En cualquier caso, los sondeos auguran una caída de cuatro puntos a los socialdemócratas, lo que significa que los dos miembros de la 'gran coalición' gubernamental sufrirían un importante desgaste cuando solo llevan un año al frente del Gobierno federal.