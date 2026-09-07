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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Muere un civil tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio al oeste de Urales
Un dron ucraniano impactó este lunes contra un edificio de viviendas en la región rusa de Perm, en la parte europea de Rusia al oeste de los Urales, matando a un civil e hiriendo a otros cuatro, según informaron las autoridades y medios locales, y canales independientes ucranianos y rusos. "A consecuencia del ataque resultó dañado un edificio de viviendas. Lamentablemente murió una persona. Según informaciones previas otras cuatro resultaron heridas, reciben toda la ayuda médica necesaria", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Perm, Dmitri Manojin. Indicó que las defensas antiaéreas rusas y los grupos móviles "repelieron un masivo ataque de drones enemigos" y derribaron 27 artefactos no tripulados.
Muere una menor de edad en ataques ucranianos contra Sebastopol
Una serie de ataques ucranianos contra Sebastopol --en la península de Crimea, anexionada por Rusia-- se ha saldado este domingo con al menos una menor de edad muerta y tres personas más heridas, entre ellas dos adolescentes, según ha informado el gobernador de la ciudad, Mijail Razvozhaev.
"Una niña nacida en 2011 ha fallecido en la ambulancia a causa de las heridas sufridas", ha lamentado Razvozhaev en un mensaje en redes en el cual se ha referido a esta muerte como "una pérdida irreparable".
Kushner y Witkoff acuerdan en Kiev volver a reunirse con Zelenski y sus socios europeos
Los emisarios de la Casa Blanca para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, Jared Kushner y Steve Witkoff, acordaron este domingo en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los consejeros de seguridad de Alemania, Francia y Reino Unido volver a celebrar una reunión en las próximas semanas para buscar nuevas formas de hacer avanzar el proceso de paz.
“Hemos acordado que, próximamente, Ucrania, Europa y EE.UU. se reunirán”, dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta con Kushner y Witkoff celebrada al término de las reuniones que los representantes de Kiev, las principales capitales europeas y Washington celebraron en la capital ucraniana.
El presidente ucraniano dijo en otro pasaje de la rueda de prensa que esta nueva reunión podría producirse en las próximas semanas.
Concluye la reunión de Zelenski con los emisarios de EEUU
La reunión entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su equipo con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, para tratar de reactivar el diálogo para poner fin a la guerra de Rusia concluyó este domingo tras unas tres horas.
Ahora se sumarán los asesores de seguridad nacional de Francia, Alemania y el Reino Unido a otro encuentro con los equipos ucraniano y estadounidense.
"No queremos sufrimiento ni muerte. Queremos que esta guerra termine de forma justa y de una manera que impida que Rusia siga agrediendo a Ucrania", dijo Zelenski ante Witkoff y Kushner, según recoge la agencia UNIAN.
Al menos tres muertos en nuevos ataques rusos en Ucrania
Al menos tres personas han muerto este domingo en nuevos ataques rusos sobre Ucrania, aunque en territorios alejados de la región de Kiev, protegida por una tregua de tres días coincidiendo con la visita de mediadores estadounidenses a la capital ucraniana.
El ataque más grave ocurrió el sábado en Dnipró, donde dos personas han muerto y cuatro más han resultado heridas en un ataque contra una gasolinera, según el último balance oficial publicado este domingo. El gobierno regional ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 33 años herido en el aatque y que había sido hospitalizado.
Por otra parte, un hombre de 24 años ha muerto por el impacto de un proyectil ruso en Jersón, según ha informado el gobierno regional. Concretamente el ataque ha ocurrido en el distrito Central de Jersón.
Habla Lavrov
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Alemania de iniciar una "guerra de verdad" contra Rusia, debido a la reacción de Berlín ante la supuesta implicación de Moscú en el incidente ocurrido en agosto pasado con un dron en el aeropuerto de Leipzig. "Leipzig, aeropuerto (...) Encontraron allí un dron. Dijeron que es ruso y nadie se molestó en investigar más. A grandes rasgos, esto es esencialmente el comienzo de una guerra de verdad", dijo Lavrov, en declaraciones a la televisión rusa.
León XIV pide el fin de la violencia
El papa León XIV expresó este domingo su preocupación por los recientes ataques en varias ciudades de Ucrania, pidió dar una oportunidad al diálogo y se unió al sufrimiento de "una población que desde hace años vive en la angustia y el miedo". "Con ánimo dolorido he seguido las noticias de los violentos ataques que han afectado recientemente a varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, provocando la muerte de personas inocentes", afirmó el pontífice tras el rezo dominical del Ángelus en la plaza de San Pedro.
Los emisarios de la Casa Blanca llegan a Kiev
Los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes la víspera estuvieron en el Kremlin para presentar a Vladímir Putin una propuesta para poner fin a la guerra, llegaron este domingo a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Damos la bienvenida a Kiev a los representantes del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner", señaló la Oficina de la Presidencia de Ucrania en su cuenta oficial de Telegram al reenviar un mensaje de uno de los negociadores de Zelenski.
Rusia ataca a Ucrania con 108 drones
Rusia atacó durante la pasada noche con 108 drones a Ucrania, donde hubo impacto en 11 lugares, entre ellos en Zaporiyia, donde murió una persona, según la Fuerza Aérea y el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS). Las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar o neutralizar 82 drones del tipo Shahed, Gerberá, drones de otros tipos y 6 S8000 "Banderol" rusos.
Ucrania reanuda ataques masivos contra Rusia
El ejército ucraniano reanudó este domingo los ataques masivos contra territorio ruso después de que los emisarios de EEUU mantuvieran la víspera negociaciones en el Kremlin con el presidente ruso, Vladímir Putin. Según el parte del Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas derribaron durante la noche 258 drones enemigos, cinco veces más que la jornada anterior. Fueron atacadas hasta catorce regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.
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