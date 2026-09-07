Merz entona el mea culpa por la victoria ultra en Sajonia-Anhalt: "Lo ocurrido tendrá consecuencias. No me rendiré"

Consternado ante la peor derrota en décadas de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU); con un ligero mea culpa en tanto que jefe de un Gobierno comprometido a llevar adelante unas reformas "que no hemos explicado bien"; y reconociendo que la victoria de la ultraderecha alemana repercute a escala internacional: el canciller Friedrich Merz compareció ante los medios el día después de que Alternativa para Alemania (AfD) se alzase con un 43,8% de los votos en el land de Sajonia-Anhalt para verbalizar los efectos de una derrota que deja malherida a su coalición.

Poco antes, la líder de la AfD, Alice Weidel, había hecho su propia valoración de lo ocurrido, comportándose como quien está convencido de que será la siguiente canciller de la primera potencia de la Unión Europea. Por lo pronto, su líder regional, artífice de la victoria en ese land, Ulrich Siegmund, busca a tránsfugas en las filas del centro político para dotarse de la mayoría estable con que anhela para acceder al poder.

"Lo ocurrido en Sajonia-Anhalt tendrá consecuencias", aseguró Merz. No es solo la victoria de la AfD lo que duele al partido a la CDU, sino el hecho de que su partido ha caído al 17,2 % de los votos. Es un porcentaje humillante, reflejo del descalabro del centro político y del rechazo de las políticas de su coalición con los socialdemócratas. La CDU pasará de los 40 escaños que tuvo a solo 15. Las repercusiones del sismo político derivado del triunfo ultraderechista van más allá de su país.

"Sabemos que Alemania tiene una responsabilidad especial por su historia. Defendemos nuestro orden constitucional y nuestro rumbo en Europa", aseguró. "No voy a rendirme, esto no es una opción para mí", añadió el canciller, ante las insistentes preguntas de cómo va a responder a lo ocurrido y las variantes que se barajan en medios alemanes, incluidas las elecciones anticipadas.

La búsqueda de culpables externos

Las reformas que impulsa su gobierno, que incluyen recortes en jubilaciones y en la sanidad pública, deben ser "mejor explicadas" al ciudadano, para que pueda entender "matemáticamente" su alcance y necesidad, dijo. En busca de otras explicaciones a una derrota que, reconoció, excedió por su magnitud a cualquier cálculo, Merz apuntó a "los actores desde el exterior" que se han apresurado a felicitar a la AfD. Entre el alud de felicitaciones al partido vencedor está prácticamente toda la ultraderecha europea, el trumpismo global y otros reconocidos apoyos electorales para la AfD, incluido Vladímir Putin. "No hay más que ver de dónde vienen las felicitaciones para entender quién se alegra y por qué del resultado de la AfD", dijo Merz.

El canciller no aclaró cuáles serán las consecuencias de la derrota sufrida. Su primer objetivo parece ser minimizar la siguiente catástrofe que se le avecina en las urnas, el próximo 20 de septiembre. Se celebran ese días elecciones en un land del este, Mecklemburgo-Antepomerania, así como en la ciudad-estado de Berlín. A la AfD se le pronostica otra victoria en las regionales de dicho estado junto al Báltico, aunque no tal abultadas como la de Sajonia-Anhalt. En Berlín, ahora bajo una coalición entre conservadores y socialdemócratas, los sondeos apuntan a que la primera fuerza será La Izquierda.

En busca del tránsfuga

La ultraderechista Weidel compareció con aires de futura canciller ante los medios, acompañada de Siegmund y del copresidente del partido, Tino Chrupalla. La AfD lidera desde hace meses los sondeos a escala nacional en cuanto a intención de voto, con ocho puntos por encima del bloque conservador de Merz.

Sin embargo, los planes inmediatos de la AfD se dirigen a la búsqueda de los apoyos que precisa en Sajonia-Anhalt. Tendrá 39 escaños, en una cámara con 83 puestos. La izquierda populista y prorrusa de Sahra Wagenknecht (BSW) ratificó ya en la noche electoral su disposición a no bloquearle. En la tercera ronda de una votación de investidura, a Siegmund le bastaría con la abstención de varios diputados para alcanzar su propósito.

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Siegmund, sin embargo, va más allá de la BSW: “No le cierro las puertas a nadie. No creo en los cordones sanitarios. Hablaremos con cada uno de los diputados", afirmó. "Daré la bienvenida a todos los estén dispuestos a saltar sobre su propia sombra por el bien de Sajonia-Anhalt", añadió. Su invitación se dirige especialmente a las voces crecientes entre la CDU, para las que el cortafuegos impuesto desde la jefautra es el origen de sus males en el este del país.