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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Fuente: El Periódico
Smotrich pide expulsar al embajador británico por el cambio de postura de Londres sobre Israel
El ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, ha pedido este lunes la expulsión del embajador británico en Israel, David Quarrey, en represalia por el anunciado giro diplomático del Gobierno británico con respecto a Israel.
"¡Expulsemos esta noche al embajador británico! No vamos a ser el felpudo de un gobierno antisemita de un país conquistado por el Islam radical que intenta salvarse de la decadencia económica y social atacando a los judíos y a le Estado de Israel", ha publicado Smotrich en redes sociales.
Aumentan a doce los muertos, entre ellos dos niños, por bombardeos de Israel contra Líbano
Al menos doce personas, entre ellas dos niños, han muerto este lunes a causa de una nueva oleada de bombardeos ejecutada por el Ejército de Israel contra la localidad de Kfar Reman, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor.
El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este nuevo balance después de que varias personas hayan sucumbido a las heridas provocadas por un primer ataque de las fuerzas israelíes contra un edificio residencial de tres plantas en la ciudad, dejando así once muertos, incluidos dos niños, además de ocho heridos, entre ellos tres niños y un paramédico de la Autoridad Sanitaria Islámica --vinculada al partido-milicia Hezbolá.
Asimismo, un ataque perpetrado por un dron contra un vehículo en Kfra Reman ha causado la muerte de un paramédico de la Asociación Islámica y heridas a otros dos, de acuerdo al Ministerio. Sin embargo, la agencia de noticias estatal NNA ha elevado a dos los paramédicos de esta organización muertos, quienes han sido identificados como Alí Shahrur y Hadi Farhat.
Hamás acusa a Israel de retirar escombros con cadáveres de desaparecidos de Gaza
El grupo islamista palestino Hamás acusó este lunes a Israel de "destruir pruebas" de sus actos en Gaza al "recoger, destruir y retirar escombros" que pueden contener los restos de fallecidos desaparecidos de la Franja, según un comunicado de la propia organización.
"La manipulación de estos lugares y de los restos y pruebas que contienen constituye una violación del derecho internacional y de la resolución de la Corte Internacional de Justicia que exige la conservación de pruebas", recoge el comunicado Hamás.
Además, el grupo islamista condenó la presunta retirada de restos como un "ataque a la dignidad de los mártires y al derecho de sus familias a recuperar y enterrar a sus seres queridos".
Israel mata a tres gazatíes, incluido niño de 3 años, en ataques en la Franja
El Ejército israelí mató este lunes a tres palestinos, incluido un niño de 3 años, en un ataque en la zona de Deir al Balah (centro de Gaza) y en otro perpetrado en Jan Yunis (sur), informaron fuentes médicas de la Franja a EFE.
Un niño de 3 años, residente de Beit Lahia (norte) pero refugiado en la escuela Jawla Bint Al Azraq en Deir al Balah, murió tras el impacto de un misil contra el centro educativo. Tres personas, incluido su hermano, también resultaron heridas en este ataque, según el Hospital de los Mártires de Al Aqsa.
La relatora de la ONU teme que Israel use la retirada de escombros en Gaza para ocultar genocidio
La retirada a gran escala de escombros en zonas de Gaza bajo control militar israelí podría ser utilizada para borrar las huellas de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio, advirtió este lunes la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.
"Destruir pruebas de crímenes atroces es ilegal, es inaceptable que la reconstrucción de Gaza esté condicionada al borrado de su pasado y de las pruebas necesarias para garantizar justicia a sus víctimas", advirtió en un comunicado.
Agregó que "los escombros de Gaza contienen restos humanos y pruebas materiales para la investigación de presuntos crímenes internacionales, incluido el genocidio".
Irán avisa a Corea del Sur que un despliegue militar en Ormuz tendría graves consecuencias
Irán advirtió este lunes a Corea del Sur que si participa en operaciones militares en el estrecho Ormuz hará frente a “graves consecuencias”, después de que Seúl afirmase que está estudiando un posible despliegue en el golfo Pérsico.
“La presencia militar o la participación en operaciones de otro país en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz no puede sino considerarse un apoyo directo a la parte responsable de la agresión, y tendrá graves consecuencias”, afirmó en coreano en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.
El diplomático iraní añadió que “ningún Estado que se precie de su soberanía y responsabilidad debe ceder ante la presión y las amenazas de Estados Unidos ni participar como cómplice en los actos de agresión y los terribles crímenes cometidos contra el gran pueblo iraní”.
Corea del Sur afirmó el viernes que estudia el despliegue de tropas en el estrecho de Ormuz siempre que "no comprometa su capacidad de defensa”.
Once muertos en ataques israelíes contra un edificio y un vehículo en Líbano
Al menos once personas murieron, entre ellas dos paramédicos, en ataques israelíes en la madrugada de este lunes contra un edificio y un vehículo civil en la ciudad de Kfar Rumman, en el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano, informaron fuentes oficiales.
"Fuerzas enemigas perpetraron otra sangrienta masacre en la ciudad de Kfar Rumman, dejando nueve mártires y cinco heridos", afirmó la agencia nacional de noticias libanesa, NNA, e indicó que dos paramédicos perdieron la vida posteriormente en otro ataque de un dron israelí contra un vehículo civil en esa ciudad.
Destacó que el bombardeo, en el que otras cinco personas resultaron heridas, tuvo lugar "pasada la medianoche" cuando "aviones de guerra enemigos bombardearon y destruyeron un edificio residencial de tres plantas (...) en Kfar Rumman", en el sur de Nabatieh.
Colonos israelíes matan a disparos a un joven palestino de 20 años en Cisjordania
Un joven palestino murió y otros dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, la noche del domingo en un ataque perpetrado por colonos israelíes contra la localidad de Haya, al este de Qalqilya (norte de Cisjordania), informaron fuentes médicas palestinas.
El Ministerio de Sanidad palestino confirmó la muerte de Omar Mohamed Tubasi, de 20 años, a causa de un disparo en la cabeza efectuado por los colonos durante el asalto a la localidad.
La Media Luna Roja Palestina informó de que sus equipos atendieron a dos heridos de bala real durante el ataque: uno en la cabeza -el mismo que posteriormente fallecería- y otro en el pecho, cuyo estado calificó de "muy grave".
Irán establecerá en los próximos días una "zona restringida" fuera del estrecho de Ormuz
Irán anunciará en los próximos días una nueva "zona restringida" cerca del estrecho de Ormuz, afirmó este domingo el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, durante unas declaraciones a la televisión oficial de su país.
De acuerdo con Rezaei, la zona se establece en la línea donde comienza el bloqueo naval estadounidense y se extenderá a zonas del Golfo Pérsico, ampliando las restricciones militares sobre el corredor marítimo y limitando aún más el comercio petrolero internacional.
De igual forma el funcionario advirtió que las naves que ingresen a este nuevo perímetro serán incluidas en la lista de sancionados por Teherán.
Israel anuncia el bombardeo contra un edificio vinculado a Hizbulá en el sur de Líbano
El Ejército de Israel anunció este lunes un ataque aéreo contra un edificio ubicado en la localidad de Deir Azharani, en el sur de Líbano, vinculado, según las fuerzas israelíes, al grupo chií libanés Hizbulá.
Así lo informó en un mensaje publicado en X la portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ante los medios árabes, Ella Waweya, quien pidió a los residentes y vecinos de la zona abandonar sus hogares y mantenerse a una distancia mínima de 300 metros.
Según Waweya, el edificio que Israel marcó como objetivo es una instalación perteneciente a Hizbulá, sin aportar más detalles.
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