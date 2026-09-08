Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edu EspiauExjugadores Real ZaragozaSupresión Programa Marroquí'Jefazo' Ibex 35Nueva Cafetería ZaragozaEliminar Cita Previa
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante una nueva oleada de ataques de Rusia contra Ucrania

Dos personas reaccionan en el lugar donde un dron ruso impactó contra un edificio residencial de gran altura en Kiev.

Dos personas reaccionan en el lugar donde un dron ruso impactó contra un edificio residencial de gran altura en Kiev. / MAXYM MARUSENKO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor colegio público de Zaragoza está en uno de los barrios más populares de la capital: una metodología adaptada y un 'proyecto transformador
  2. Diego González, el p...amo del Real Zaragoza: 'esto es una auténtica pasada, qué ganas tenía de vivirlo
  3. El Gobierno de Aragón elimina el programa de lengua árabe y cultura marroquí en diez colegios por el pacto PP-Vox
  4. El refugio de Jesús Calleja está en el Pirineo aragonés: una estación internacional y un pueblo fronterizo
  5. Una nueva Romareda ¿a medida?: el pago de ocho millones al Real Zaragoza aviva el debate
  6. Salió el sol ante el Antequera: la crónica del Real Zaragoza-Antequera (1-0)
  7. Las lágrimas de Guitarricadelafuente en el Vive Latino y la discoteca donde se conocieron sus padres: 'Amo mucho a Aragón
  8. Ahora Samed Bazdar, tras su adiós al Real Zaragoza, los mete de dos en dos: otro doblete y MVP del partido

Directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

Directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre
Tracking Pixel Contents