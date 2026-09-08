Una investigación desvela que Netanyahu fue advertido de las intenciones de Hamás 10 días antes del ataque de 2023

A sólo unas semanas de las elecciones, al primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, vuelve a sacudirle un terremoto. El diario hebreo Haaretz ha publicado una investigación en la que desvela que el mandatario recibió apenas 10 días antes del ataque de Hamás una advertencia sobre el mismo. En septiembre de 2023, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed, llamó a Netanyahu para advertirle de que el líder de Hamás, Yahya Sinwar, estaba planeando una operación de gran envergadura contra Israel. Hablaron durante 45 minutos, pero el primer ministro no hizo nada, ni siquiera comunicó la información a los jefes de seguridad del país.

Precisamente con un terremoto, un 'zalzil' en árabe, amenazó Sinwar a Israel. Repitió el mensaje dos veces para asegurarse de que llegaba hasta los despachos de Jerusalén, y llegó, pero no tuvo ningún impacto. Tan sólo 10 días después de que la amenaza alcanzara a la más alta autoridad del país hebreo, Hamás lanzó su memorable e inesperada operación el 7 de octubre de 2023. Casi 1.200 personas murieron asesinadas y unas 250 más fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza. En respuesta, Tel Aviv arrojó la brutal ofensiva militar sobre el enclave palestino, que ha provocado 73.658 víctimas mortales y unos niveles de devastación que tardarán décadas en recuperarse.

"Algo está a punto de estallar"

Haaretz ha confirmado a través de tres fuentes extranjeras de alto nivel el contenido de la conversación entre Netanyahu y Bin Zayed. En la llamada, también estuvo presente un asesor cercano al monarca, un palestino que emigró hace años de Gaza a Abu Dabi y que mantenía fuertes vínculos con la Franja. "El emir explicó que, a su juicio, Sinwar se estaba preparando para un acontecimiento importante", afirma el asesor al medio israelí. "Le dijo a Netanyahu que Israel debía estar preparado; al mismo tiempo, recomendó buscar una solución económica para el enclave y calmar a Cisjordania para evitar una escalada del conflicto", añade. La investigación revela que Netanyahu reaccionó con relativa calma y aseguró que Israel estaba preparada para cualquier escenario, aunque creía que Hamás tenía la intención de operar en Cisjordania.

"El emir esperaba que, a pesar de su respuesta reservada, Netanyahu se tomara el mensaje en serio y actuara", reconoce el asesor. Bin Zayed también transmitió al director de la CIA, William J. Burns, que intentó comunicarle al primer ministro que "algo está a punto de estallar" y le dijo que este creía que la zona volátil era, de hecho, Cisjordania. Aunque Netanyahu recibió el mensaje en esa llamada que duró 45 minutos, la investigación desvela que no hizo nada más al respecto. Ninguno de los jefes del aparato de defensa, ni el de la agencia de seguridad interna Shin Bet, ni el del Mossad, a cargo de la externa, ni el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, sabían del aviso de Bin Zayed. "Si hubiéramos estado al tanto de las advertencias, es posible que hubiéramos dado más importancia al primer mensaje que recibimos de Sinwar", afirma un alto funcionario del Shin Bet.

Foco en Cisjordania

Además, en aquellos días, la oficina del primer ministro recibió una llamada similar del jefe de la inteligencia egipcia, el general Abbas Kamel, quien advirtió a Netanyahu sobre "algo inusual, una operación aterradora" que estaba a punto de lanzar Hamás. En ese momento, Netanyahu le respondió, según el diario Yedioth Ahronoth: "En Gaza, tenemos presencia, controlamos la situación. Nuestro problema está en Cisjordania, y es allí donde también estamos desviando fuerzas". Fue precisamente allí donde había un mayor despliegue militar, factor que impactó en la lenta respuesta del Ejército israelí a la agresión de Hamás del 7 de octubre. A su vez, las negociaciones de los meses previos entre Israel y Hamás para una tregua temporal que promoviera un acuerdo de largo plazo en Gaza ayudaron a despistar.

"Transmitan el mensaje de que estoy preparando la madre de todas las sorpresas. Una operación aterradora. Algo extraordinario. Por favor, transmitan a los israelíes lo que estoy diciendo palabra por palabra" Yahya Sinwar — difunto líder de Hamás

Sinwar comunicó su mensaje a los israelíes a través de un funcionario de Fatah que participó en este diálogo. "Dígales que esperen un 'zilzal', un terremoto", le pidió. A mediados de septiembre de 2023, el ahora difunto líder de Hamás insistió en su advertencia: "Transmitan el mensaje de que estoy preparando la madre de todas las sorpresas. Una operación aterradora. Algo extraordinario. Por favor, transmitan a los israelíes lo que estoy diciendo palabra por palabra". Y así lo hizo Bin Zayed, que recibió el mensaje de su asesor, cercano a este funcionario de Fatah, aunque su mensaje no tuvo ningún impacto. Como respuesta, la oficina de Netanyahu ha calificado la investigación de Haaretz de "una mentira absoluta". "El primer ministro no habló con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos durante el período en cuestión y no recibió ninguna advertencia por su parte", ha afirmado.

Críticas de la oposición

Esta exclusiva, no obstante, llega en un momento muy delicado para el líder israelí ya que, por primera vez desde el ataque de Hamás que supuso el mayor error de inteligencia de la historia del país, se enfrenta a las urnas. El próximo 27 de octubre Israel celebra sus elecciones generales y las encuestas no dan la victoria al hasta ahora invencible Bibi. La oposición, por su parte, ha aprovechado la revelación para señalar a Netanyahu. "Cada vez hay más indicios que apuntan a la misma conclusión: Netanyahu condujo a Israel a ciegas al desastre del 7 de octubre", ha escrito en X el exjefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, al frente del partido Yashar y líder en las encuestas. "Recibió decenas de advertencias sobre el 7 de octubre y las ignoró todas, no es apto para el cargo", ha sentenciado su principal rival.

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"Netanyahu tiene responsabilidad personal y directa por el fracaso que provocó la muerte de miles de israelíes durante su mandato", ha denunciado el exprimer ministro y líder de B’Yachad, Naftali Bennett, en una publicación en X donde ha confirmado que el informe de Haaretz "es cierto" sin explicar cómo lo sabe. "Su desprecio por las advertencias equivale a negligencia criminal, razón por la cual está haciendo todo lo posible para impedir el establecimiento de una comisión estatal de investigación que sacaría a la luz la verdad", ha añadido. "Netanyahu es un inepto e ilegítimo; su lugar está en la cárcel por sus crímenes contra el Estado de Israel", ha escrito Yair Golan, líder de la formación Demócratas, en X.