Putin y Trump mantienen una conversación "extremadamente franca" sobre Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, mantuvieron este martes una conversación "extremadamente franca" sobre la guerra en Ucrania, informó el Kremlin, mientras Moscú retomaba sus bombardeos masivos contra territorio ucraniano tras una pausa de tres días. El mismo día, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos podrían reunirse este mes para intentar encontrar una salida diplomática al conflicto.

Moscú, sin embargo, se mostró más prudente. El Kremlin estimó que aún es "demasiado pronto" para hablar en términos concretos de un encuentro de ese tipo. La conversación entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia tuvo lugar después de que los enviados de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaran durante el fin de semana a Moscú y Kiev. Su objetivo era reactivar los esfuerzos estadounidenses, estancados desde hace tiempo, para poner fin a los combates mediante nuevas negociaciones directas entre las dos partes en conflicto.

En la conversación telefónica, Trump abogó por un rápido fin de las operaciones militares, mientras que Putin presentó un "análisis objetivo y detallado" de la situación en el frente, detalló a la prensa Yuri Ushakov, asesor diplomático del Kremlin. La conversación "duró exactamente una hora, fue constructiva y extremadamente franca", declaró Ushakov, y agregó que Putin, durante la llamada, destacó que no tiene "ningún plan agresivo" contra Europa.

Ideas "muy buenas"

Putin ha afirmado repetidamente que sus tropas avanzan en todo el frente y que la conquista completa del Donbás, en el este de Ucrania, es solo cuestión de tiempo. Durante la conversación del martes, el presidente ruso "subrayó lo que los estadounidenses podrían hacer de manera realista para poner fin rápidamente a las hostilidades", indicó Ushakov. Por el momento, ni Donald Trump ni la Casa Blanca han divulgado una versión oficial de la llamada.

Por su parte, Zelenski se mostró positivo y señaló que los emisarios estadounidenses habían presentado nuevas ideas que son "muy buenas y merecen ser consideradas". Sin detallar estas nuevas propuestas, el presidente ucraniano anunció que Kiev se preparará para "facilitar la celebración de una reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos" en los próximos meses y "quizás ya en septiembre".

El asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, también calificó de "positivos" los resultados de la visita de los enviados de Trump y señaló que el "trabajo (...) continuará". Los esfuerzos de mediación emprendidos por Washington en 2025 dieron lugar a varias reuniones entre rusos y ucranianos, pero no se confirmó ningún plan de paz, ya que ambas partes no lograron ponerse de acuerdo sobre los territorios reivindicados por Moscú.

Ucrania teme que las hostilidades continúen durante el invierno, un periodo crítico en el que Rusia tiene capacidad para golpear con dureza la red energética del país, como ya hizo en 2025.

El Ejército ruso reanudó el martes de madrugada sus ataques contra Kiev después de una tregua de tres días vinculada a la visita de los emisarios estadounidenses. A primera hora del martes se escucharon fuertes explosiones en la capital ucraniana, según periodistas de AFP, que vieron columnas de humo y el resplandor de un incendio. Al menos cinco personas murieron y 25 resultaron heridas en este ataque, en el que participaron al menos 166 drones y decenas de misiles, según las autoridades ucranianas.

"Fue terrorífico"

"Fue terrorífico, apenas tuvimos tiempo de salir corriendo hasta el estacionamiento", contó a AFP Nina Kimova, de 55 años, quien vio cómo su coche "ardía por completo". "Los niños lloraban, y los animales también. Fue muy aterrador", añadió. Según la fiscalía de Kiev, al menos 14 edificios residenciales, una escuela, una clínica, 25 coches, un supermercado y varios almacenes logísticos resultaron afectados. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado fábricas de componentes para drones y misiles, depósitos de municiones y almacenes militares.

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"En el momento en que se fueron los enviados de paz del presidente estadounidense, Putin lanzó otro ataque masivo y horroroso contra Kiev", denunció en X el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga. Zelenski reiteró sus llamamientos a los países occidentales para que le proporcionen más medios de defensa antimisiles. Indicó que quiere reunirse con Trump después del 20 de septiembre para abordar esta cuestión. Rusia y Ucrania llevan meses inmersas en una escalada de ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas, logísticas y portuarias, así como contra buques en el mar Negro.

Fuente: El Periódico