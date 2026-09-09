Crisis migratoria
Bruselas concede a España 114,7 millones de euros en ayudas para hacer frente a la crisis en Ceuta
El dinero debe servir para reforzar la seguridad en la frontera con Marruecos y mejorar la capacidad de acogida
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Bruselas
La Comisión Europea ha concedido este miércoles 114 millones de euros en ayudas a España en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta, provocada por la entrada de miles de personas de forma irregular el pasado mes de julio, y que deben destinarse a reforzar la seguridad en la frontera con Marruecos, facilitar la identificación y el retorno de quienes, y mejorar la capacidad de acogida de los menores no acompañados.
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Fuente: El Periódico
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