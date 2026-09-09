Noruega despide con tristeza y solemnidad al rey Harald, "el abuelo del pueblo"

Miles de ciudadanos noruegos siguieron este miércoles a pie de calle, en Oslo, o a través de pantallas gigantes el funeral por Harald V, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años. La ceremonia, celebrada en la catedral de la capital noruega, congregó al grueso de las monarquías europeas, así como jefes del Estado y del Gobierno de socios y aliados del país nórdico. Fue una ceremonia envuelta en la solemnidad y la tristeza con que los noruegos despiden de un monarca que se comportó como un "abuelo del pueblo"

"Fue un rey que nos hizo felices, que se rió con nosotros en los momentos alegres y que lloró con nosotros en los momentos de dolor, como ese 22 de julio", recordó desde la catedral el primer ministro, Jonas Gahr Støre. Aludió así al trauma nacional provocado por el doble atentado del fundamentalista cristiano Anders Behring Breivik, ese día de julio de 2011, que dejó 77 muertos, principalmente adolescentes que asistían a un campamento de verano de las juventudes socialdemócratas de la isla de Utøya.

A Støre le correspondió pronunciar el mensaje de despedida en representación del ámbito político a un rey que, de acuerdo a la Constitución noruega, tuvo funciones más bien representativas, pero que fue a la vez una especie de autoridad moral.

Por todo el centro de Oslo se había desplegado este miércoles un fuerte dispositivo de seguridad por la presencia en la capital noruega de representantes de casas reales de toda Europa y líderes políticos, principalmente de países nórdicos y bálticos, así como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Las ceremonias empezaron con el traslado del féretro de Harald a lo largo del kilómetro que media entre el Palacio Real y la catedral. Presidían la comitiva, a pie, el rey Haakon, y sus dos hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, así como su hermana Marta Luisa. Les seguían en coche la reina consorte Mette-Marit, convaleciente de su transplante de pulmón, y Sonia, su antecesora y viuda de Harald.

A continuación, también a pie, avanzó el bloque de representantes de la realeza. Lo encabezaban los reyes de Suecia, Carlos Gustavo y Silvia, seguidos de los de Países Bajos, Guillermo y Máxima, así como los de España, Felipe y Letizia, y los de Dinamarca, Federico y Mary --aunque no la reina Margarita, hospitalizada y de 86 años-. Completaban el cortejo príncipes herederos, como Guillermo de Inglaterra, así como los de Japón, Akishino y Kiko, y el rey Abdalá II de Jordania.

Desde la fortaleza de Akershus se habían lanzado, de acuerdo al protocolo, 21 salvas en señal de duelo. Cerca de 7.000 efectivos, entre policías, soldados de todos los cuerpos del ejército y miembros de la Guardia Real estaban apostados en la zona.

Contención nórdica

Ya en la catedral discurrió una de esas ceremonias en que nada sobra, pero tampoco nada falta, de acuerdo a los hábitos del país. Para muchos noruegos, sigue en la memoria la imagen de la familia real en pleno, encabezada por Harald, en ese mismo templo, tras el impacto por el doble de 2011 de Breivik. Unos días después, el rey Harald tocó la fibra de los noruegos en un discurso histórico, luchando con las lágrimas y compartiendo el dolor de todo el país.

El monarca era una especie de ‘abuelo’ para sus compatriotas, lo que incluye a Marius Borg Høiby, el hijo mayor de Mette-Marit, nacido de una relación anterior, que la ahora reina consorte aportó a la familia al casarse con Haakon, en 2001. Tenía por entonces cinco años y Harald le acogió como a sus nietos biológicos, los hijos de Haakon o los de la princesa Marta Luisa.

Høiby cumple condena por dos violaciones y otras agresions sexuales, en régimen de arresto domiciliario y a la espera de que se resuelvan su recurso contra esa sentencia. Se le preservó de las cámaras durante su tumultuoso juicio. Reapareció para la vida pública unos días después de la muerte del monarca portando su féretro, junto con los hijos y nietos del rey, hasta la capilla ardiente del palacio. Acaparó críticas de quienes consideran su presencia una afrenta para las víctimas de su violencia sexual. En medios noruegos, incluida la televisión pública Nrk, se recordó su fuerte vínculo con el fallecido rey, al que visitó en el hospital pocos días antes de su muerte. Asistió ahora al funeral de la catedral de Oslo, previa autorización policial. Ocupó un banco en la segunda fila del templo, tras la familia real, de la que no es miembro.

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Finalizado el funeral, el féretro fue transportado en procesión hasta la capilla de Akershus, donde quedará enterrado, mientras cuatro cazas F-35 de las fuerzas aéreas noruegas sobrevolaban la catedral. La ceremonia de Akershus era privada, reservada a la familia más próxima. En la capilla están ya los sarcógrafos de reyes antecesores, como Olav y Marta, los padres de Harald.