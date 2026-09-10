Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

La guerra de nervios diplomáticos entre España e Italia por la crisis de Ceuta sigue ganando terreno, con un nuevo desenlace que ratifica el extraño enfriamiento de las relaciones entre dos socios clave del Mediterráneo; eso es, la decisión de Roma de aplazar la reunión de los ministros de Interior del MED5. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio del Interior español a EL PERIÓDICO, al detallar asimismo que la decisión se comunicó el pasado 31 de agosto a los equipos de ambos ministros, después de una conversación informal entre el titular italiano, Matteo Piantedosi, y el español, Fernando Grande-Marlaska.

La conversación, han insistido las fuentes consultadas en Madrid, discurrió en términos de total "cordialidad". Pero el mensaje de fondo era inequívoco. Piantedosi, que iba a ejercer de anfitrión del encuentro, planteó a su homólogo español que veía adecuado "dejarlo para más adelante". El ministro italiano no habría ofrecido, además, una fecha alternativa.

Desde el Ministerio del Interior italiano, las fuentes consultadas también precisaron que aún no hay una fecha establecida. Traducido: no estaría aún decidido si el encuentro será reagendado para las próximas semanas o si se postergará aún más adelante, en septiembre u otro mes. Las mismas fuentes reconocieron no manejar "una razón" para la situación.

En suspenso

Lo cierto es que el escenario previsto para el encuentro tenía todo el simbolismo de la normalidad: un paraje especialmente "hermoso" de Nápoles, cuidadosamente elegido antes de que estallara la crisis, en clara sintonía con la voluntad italiana de exhibir liderazgo mediterráneo. Aquella puesta en escena ha quedado, de momento, en suspenso. Y esto después de que el propio Piantedosi fuera el primero —con una entrevista concedida a la agencia italiana Ansa, y publicada en la web del Ministerio del Interior italiano el 21 de agosto pasado— en dar noticia del encuentro, precisamente para hablar del estatus de países de "primer entrada" de los migrantes que parten de África.

"Con los Estados miembros del Mediterráneo compartimos la complejidad de ser países de primera entrada a través de la frontera marítima. Es una complejidad que constituye uno de los puntos más críticos de toda la problemática migratoria", dijo Piantedosi en aquella conversación. Por ello, "en septiembre acogeré en Italia una reunión de los 5 países más expuestos, en formato MED5 —Chipre, Grecia, Italia, Malta y España—, precisamente para hacer balance de la situación. Nos presentaremos a esta cita con la fuerza de un país que, sobre todo gracias a las iniciativas de colaboración con los países de origen y tránsito, en estos 4 años ha reducido en un 80% las llegadas irregulares", añadió.

Frente agrietado

La prensa italiana —especialmente el diario La Repubblica— interpretó entonces el encuentro anunciado como una oportunidad buscada por Italia para sellar la crisis, ante la presencia además del titular español, Fernando Grande-Marlaska. Todo ello ello después de que aún sigan poco claras las razones de Italia de decidir reintroducir —poniendo en entredicho el acuerdo de Schengen, uno de los pilares de la Unión Europea (UE)—, controles aleatorios en puertos y aeropuertos con viajeros procedentes de España por la crisis que se inició en Ceuta a finales de julio.

Pesa también, en este contexto, la naturaleza del MED5, una suerte de alianza entre los países del sur de Europa nacida en 2021 precisamente para consensuar posturas —especialmente en asuntos migratorios— y hacer frente común ante el resto de países de la UE. Que sea ese formato, concebido para blindar la coordinación del sur, el que se resienta por una disputa bilateral mide mejor que ninguna declaración la temperatura de la crisis.

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El matiz ha estado en lo que han querido precisar desde Madrid. Pese a la tensión iniciada por el Gobierno de Giorgia Meloni tras el estallido de la crisis migratoria en Ceuta, fuentes gubernamentales españolas han referido que la relación entre los departamentos de Interior de ambos países y entre sus titulares políticos no ha variado y sigue siendo "muy cercana".