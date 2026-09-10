Crisis de Ceuta
Marruecos rechaza las acusaciones sobre Ceuta y dice que "ningún dato" apunta a Rabat
Un comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí asegura que el país se niega a "ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos" en España
EFE, EP
"El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos" en España, alertó este jueves el Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores.
Rabat se pronunció así en una declaración sobre las relaciones con España en la que lamenta que "algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos".
"Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común", agrega el comunicado.
Además, cuestiona que se siga señalando al reino alauí en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta cuando no hay ningún dato en su contra y que no se haya devuelto a quienes entraron aún.
"¿Por qué se mantiene la crítica contra Marruecos cuando ningún dato, ningún hecho ni ningún informe establece alguna implicación de las autoridades marroquíes?", se pregunta el Ministerio.
Asimismo, se interroga por el motivo de que no se hay devuelto a los migrantes en situación irregular pese a que el Gobierno marroquí "se ha comprometido oficialmente a readmitirlos" y en el caso de los menores no acompañados se les mantiene "lejos de sus familias cuando Marruecos ha pedido repetidamente su retorno".
Fuente: El Periódico
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