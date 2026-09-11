25 aniversario
EEUU conmemora el 25º aniversario del 11-S en la Zona Cero con cuatro expresidentes pero sin Trump
El acto de este año añade un minuto de silencio por quienes murieron de enfermedades vinculadas a los atentados
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Estados Unidos conmemora este viernes 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron 2.977 muertos en el World Trade Center, el Pentágono y Pennsylvania. Donald Trump acude al acto del Pentágono, mientras la ceremonia principal de la Zona Cero reúne a familiares de las víctimas, supervivientes, equipos de emergencia y buena parte de la clase política estadounidense.
Allí han acudido los cuatro expresidentes vivos —Joe Biden, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama— y el vicepresidente J. D. Vance, que representa a la Administración de Trump. También está presente el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha definido este aniversario como una "obligación sagrada" para honrar a quienes "nos fueron arrebatados" mediante el cuidado mutuo.
Trump, sin embargo, ha roto la tradición y se ha saltado la cita, ya que los presidentes llevan asistiendo 25 años al acto pero, desde 2012, no pronuncian un discurso, con tal de proteger el acto de convertirse en un evento político y concentrar el homenaje en las familias y en la lectura de los nombres de los fallecidos.
Una herida abierta
La ceremonia incorpora este año un séptimo minuto de silencio. Los seis tradicionales recuerdan los impactos de los aviones, la caída de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono y el accidente del vuelo 93. El nuevo homenaje está dedicado a quienes murieron posteriormente por enfermedades vinculadas al 11-S, especialmente tras la exposición al polvo y los materiales tóxicos de la Zona Cero.
En un cuarto de siglo, más de 9.000 personas han fallecido por patologías relacionadas con los atentados y sus consecuencias. La cifra supera ampliamente las víctimas mortales directas de 2001 y ha convertido el impacto sanitario en una parte cada vez más visible de la conmemoración.
Mamdani ha participado durante los últimos días en actos de recuerdo en parques de bomberos y comisarías y en actividades de voluntariado. Su presencia en la Zona Cero ha provocado críticas de antiguos responsables de la ciudad y de algunos familiares de víctimas. El alcalde asistirá además por la tarde a un servicio interreligioso cerca del memorial.
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Fuente: El Periódico
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