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Extrema derecha

La AfD demanda a Merz por acusar al partido ultra de promover la "limpieza étnica" con su plan de deportaciones masivas

La formación ultraderechista afirma que el canciller "cruzó una línea roja" de "una manera que tiene relevancia penal"

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, en un acto en Berlín en junio de 2026.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, en un acto en Berlín en junio de 2026. / MICHAEL KAPPELER / DPA / EUROPA PRESS

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EP

Madrid

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha presentado una demanda contra el canciller alemán, Friedrich Merz, después de que acusara a la formación durante un discurso parlamentario de mantener una política de "limpieza étnica" con sus llamamientos a favor de una "reemigración".

"Merz ha vuelto a cruzar una línea roja con sus declaraciones, esta vez de una manera que tiene relevancia penal", ha dicho el jefe del departamento legal del grupo parlamentario de AfD, Stephan Bradner, quien ha resaltado que las palabras del canciller son "repugnantes" y "susceptibles de acciones legales". Así, ha apuntado que "la insinuación de que el grupo parlamentario de AfD, que se asienta firmemente sobre los fundamentos de la Constitución, aboga por la limpieza étnica y, por ende, en última instancia, por expulsiones y asesinatos, es tan explícita que el sistema judicial debe intervenir".

"Las declaraciones del canciller no están amparadas por la inmunidad parlamentaria, ya que, a nuestro juicio, constituyen injurias difamatorias dirigidas no solo contra cada miembro del grupo parlamentario de AfD, sino también, en última instancia, políticamente contra millones de ciudadanos", ha destacado, según un comunicado publicado.

"Fuerza destructiva"

Merz tildó el miércoles a AfD de "fuerza destructiva" y alertó de que "la palabra remigración no es más que un sinónimo de limpieza étnica por origen y color de piel", en la que fue su primera comparecencia ante el Parlamento de Alemania tras la aplastante victoria del partido ultraderechista en las elecciones celebradas el domingo en el estado de Sajonia-Anhalt.

Noticias relacionadas

El artículo 46 de la Constitución de Alemania establece que ningún parlamentario puede ser juzgado por sus declaraciones ante el Parlamento, si bien los insultos difamatorios son una excepción. Así, las autoridades pueden abrir una investigación en torno al diputado, si bien el Bundestag debe votar a favor de retirarle la inmunidad en caso de que se presenten cargos contra él.

Fuente: El Periódico

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