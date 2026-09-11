Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISAMariona Ortiz EspañaDefensa Titular Real ZaragozaBarrio Sin Oferta ViviendaConstrucción Viviendas LujoIncendio PTR
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares.

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multa de 200 euros a un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  2. El barrio de Zaragoza en el que no hay oferta de vivienda: 'La demanda es brutal, los pisos no salen ni a las plataformas
  3. Vía libre definitiva a la construcción de 14 viviendas de lujo junto a una de las iglesias más emblemáticas de Zaragoza
  4. Declarado un nuevo incendio en una empresa de reciclaje cerca de Zaragoza: 'Hay muchísimo humo en La Puebla
  5. Los institutos plantan cara al Gobierno de Aragón por las extraescolares: 'No estamos formados para tomar las decisiones que nos exigen
  6. Una mujer resulta herida tras caerle encima un árbol en un barrio de Zaragoza
  7. La España de Mariona Ortiz, a por un puesto en las semifinales
  8. Los Bomberos de Zaragoza tratan de extinguir un incendio en la zona entre Montañana y Villamayor

El espectacular incendio en una empresa cerca de Zaragoza sigue "activo" tras una intensa noche trabajando en su extinción

El espectacular incendio en una empresa cerca de Zaragoza sigue "activo" tras una intensa noche trabajando en su extinción

En imágenes I Arden varios contenedores en el barrio Delicias de Zaragoza

En imágenes I Arden varios contenedores en el barrio Delicias de Zaragoza

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

Sigue activo el incendio de una empresa de reciclaje de La Puebla de Alfindén

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

Physint: PlayStation abandona el proyecto y Xbox aprovecha para quedarse con el nuevo juego de Kojima

Physint: PlayStation abandona el proyecto y Xbox aprovecha para quedarse con el nuevo juego de Kojima

Taylor Swift se convierte en un insecto: cuatro nuevas especies llevan su nombre

Taylor Swift se convierte en un insecto: cuatro nuevas especies llevan su nombre

Vance, a un manifestante con una bandera de México: “Si amas México, vete allí, te pago el billete”

Vance, a un manifestante con una bandera de México: “Si amas México, vete allí, te pago el billete”
Tracking Pixel Contents