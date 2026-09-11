Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe PISAMariona Ortiz EspañaDefensa Titular Real ZaragozaBarrio Sin Oferta ViviendaConstrucción Viviendas LujoIncendio PTR
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Mueren cuatro personas en ataques del Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Mikolaiv

Un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso de 122 mm dispara hacia posiciones del ejército ucraniano.

Un lanzacohetes múltiple autopropulsado ruso de 122 mm dispara hacia posiciones del ejército ucraniano. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multa de 200 euros a un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  2. El barrio de Zaragoza en el que no hay oferta de vivienda: 'La demanda es brutal, los pisos no salen ni a las plataformas
  3. Vía libre definitiva a la construcción de 14 viviendas de lujo junto a una de las iglesias más emblemáticas de Zaragoza
  4. Declarado un nuevo incendio en una empresa de reciclaje cerca de Zaragoza: 'Hay muchísimo humo en La Puebla
  5. Los institutos plantan cara al Gobierno de Aragón por las extraescolares: 'No estamos formados para tomar las decisiones que nos exigen
  6. Una mujer resulta herida tras caerle encima un árbol en un barrio de Zaragoza
  7. La España de Mariona Ortiz, a por un puesto en las semifinales
  8. Los Bomberos de Zaragoza tratan de extinguir un incendio en la zona entre Montañana y Villamayor

El espectacular incendio en una empresa cerca de Zaragoza sigue "activo" tras una intensa noche trabajando en su extinción

El espectacular incendio en una empresa cerca de Zaragoza sigue "activo" tras una intensa noche trabajando en su extinción

En imágenes I Arden varios contenedores en el barrio Delicias de Zaragoza

En imágenes I Arden varios contenedores en el barrio Delicias de Zaragoza

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

Trump afirma que volvería a hacer "exactamente lo mismo" en Irán pese al riesgo de derrota republicana en las 'midterms'

Sigue activo el incendio de una empresa de reciclaje de La Puebla de Alfindén

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

El Ibex 35 sube un 0,5% en la apertura y se acerca a los 19.800 puntos

Physint: PlayStation abandona el proyecto y Xbox aprovecha para quedarse con el nuevo juego de Kojima

Physint: PlayStation abandona el proyecto y Xbox aprovecha para quedarse con el nuevo juego de Kojima

Taylor Swift se convierte en un insecto: cuatro nuevas especies llevan su nombre

Taylor Swift se convierte en un insecto: cuatro nuevas especies llevan su nombre

Vance, a un manifestante con una bandera de México: “Si amas México, vete allí, te pago el billete”

Vance, a un manifestante con una bandera de México: “Si amas México, vete allí, te pago el billete”
Tracking Pixel Contents