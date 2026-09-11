La justicia francesa condena a 6 meses de prisión a un padre por amenazar a una profesora: "Te voy a cortar la cabeza"

La decapitación del profesor Samuel Paty a las puertas del colegio de el 16 de octubre de 2020 a manos de un yihadista dejó una huella imborrable en la sociedad francesa. Tras su asesinato, miles de personas salieron a las calles para protestar ante un acto que muchos consideraron un atentado contra la libertad de expresión y los valores fundamentales de la República.

Seis años después, la memoria de Samuel Paty sigue muy presente en Francia. Y esta semana ha vuelto a ocupar el centro del debate tras la condena de un padre por amenazar a una profesora con decapitarla "como hicieron con Samuel Paty".

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de septiembre en una escuela de Fauga, en Alto Garona. El acusado, nacido en 1979 en Toulouse, insiste en que "no tiene palabras para explicar" su comportamiento. Sin embargo, los problemas con este alumno de quinto curso no eran nuevos.

Cuando su hijo salía de la escuela, el padre confrontó a la maestra en el parking de la escuela, acusándola de "aterrorizar" a su hijo. El niño había sido enviado a la clase de esta profesora como castigo por mal comportamiento y, supuestamente, esta le recriminó que "debía dejar de comportarse como un pequeño matón".

Según los testigos, la maestra regresó a la escuela para protegerse y el hombre, junto a su esposa, la siguieron hasta la oficina del director. Aunque el condenado niega la amenaza, al menos dos testigos, un auxiliar docente y el director de la escuela, escucharon al padre decirle: "Te voy a cortar la cabeza".

El abogado de la víctima informó que la maestra "se mudó de ciudad y se encuentra de baja por enfermedad" porque está "traumatizada". "La profesora no escogió este trabajo para que un día le dijeran que le iban a cortar la cabeza", insistió el letrado.

Una condena de 6 meses de prisión

El padre del alumno fue inmediatamente detenido en el mismo lugar de los hechos y puesto a disposición judicial. El Tribunal de Alta Garona determinó una pena de seis meses de prisión firme "ante la gravedad de los hechos", que le obligó a ingresar inmediatamente en la prisión de Seysses. "No estoy orgulloso de lo que he hecho", insistía el condenado ante el tribunal.

Además, se le ha prohibido acercarse a la escuela y a la profesora durante tres años, y portar armas durante un año. Su condena también incluye la obligación de asistir a un curso de ciudadanía.

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Esta decisión judicial busca sentar precedente y cortar de raíz la violencia en los centros escolares. Un problema creciente en las escuelas francesas que ha derivado en varias ocasiones en el debate sobre si debe aumentarse las medidas de seguridad dentro de los centros. En los colegios públicos, el 85% de las víctimas de incidentes graves contra el personal son docentes. Esta proporción asciende al 61% en los centros de enseñanza secundaria públicos y privados concertados, según datos del Ministerio de Educación.