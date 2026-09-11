Monarquía Noruega
Muere la princesa Astrid de Noruega con 94 años, dos días después de funeral de su hermano
El rey Haakon VIII ha ordenado ondear las banderas a media asta tras la muerte de su tía, que llega apenas dos semanas después del fallecimiento de Harald V
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EFE
Berlín
La princesa Astrid de Noruega, hermana del difunto rey Harald V cuyo funeral se celebró el miércoles, falleció este vieres a los 94 años, según informó la Casa Real noruega.
El rey Haakon VIII ha recibido con gran tristeza la noticia del fallecimiento de su tía y ha decidido que las banderas del Palacio Real sean arriadas a media hasta este viernes, así como el día del funeral, de acuerdo con la nota.
"Su fallecimiento es una gran pérdida para todos nosotros. La echaremos de menos", declaró Haakon, que asumió el trono al morir su padre Harald el pasado 28 de agosto a los 89 años.
Fuente: El Periódico
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