Al menos 5 muertos y 40 heridos al volcar un autobús turístico en el este de Suiza

Un autobús turístico con 48 pasajeros neerlandeses a bordo volcó este jueves en el cantón suizo de Grisones, el más oriental del país, provocando la muerte de cinco personas y heridas a 40 individuos, tres de los cuales se encuentran en estado grave, según un balance de la policía, informa Reuters. El suceso fue calificado como un "grave accidente" por un portavoz policial.

En el lugar de los hechos, en Susch, una comuna contigua al este de Davos, se movilizaron fuerzas de intervención de fuera del cantón, como la policía cantonal de St. Gallen, más al norte.

El suceso tuvo lugar hacia las 16.45 horas (hora local), cuando el autocar circulaba de Zernez hacia Susch. Entonces, el vehículo chocó contra la barrera de seguridad, antes de salirse de la carretera y quedar volcado sobre un costado, según el diario 'Les Temps'.

En el autobús, perteneciente a una compañía neerlandesa, viajaban un total de 49 ciudadanos neerlandeses, incluido el conductor, según ha indicado la Asociación General de Empresas de Viajes de los Países Bajos (ANVR, por sus siglas en neerlandés) al diario suizo 'Blick'.

Investigación

Al calor de lo sucedido y a la espera de que trasciendan más datos, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, expresó su "más sincero pésame a las familias de quienes han perdido la vida", mostrándose "profundamente conmocionado y consternado por el trágico accidente".

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Agradeciendo "enormemente la labor de los equipos de emergencias", el dirigente ha subrayado que "las autoridades suizas competentes se asegurarán de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y minuciosa para esclarecer todas las circunstancias que rodean este accidente".

Fuente: El Periódico