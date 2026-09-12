Reino Unido
El partido de Nigel Farage recibe otra donación de casi 42 millones de otro magnate de las criptomonedas
Europa Press
El partido de ultraderecha Reform UK, que lidera Nigel Farage, ha recibido este sábado una donación de 36 millones de libras (casi 42 millones de euros) de un magnate de las criptomonedas, Christopher Harborne, después de recibir el viernes otros 36 millones de libras de Ben Delo, también millonario por transacciones con criptomonedas.
El propio Harborne, residente en Tailandia, ha publicado la información en el periódico británico 'The Daily Telegraph' justificando su iniciativa por su "espíritu competitivo" después de conocer la donación de Delo, que fue la donación privada más grande de la historia a un partido británico.
Harborne ha asegurado que no espera "nada a nivel personal" a cambio de esta donación, que el partido ha asegurado que destinará, como la de Delo, a contratar a "las mentes más brillantes y mejores para trabajar en el programa de gobierno más integral de la historia".
Donaciones históricas
Farage ha destacado la "generosidad" de Harborne y Delo y ha resaltado que "ahora el partido podrá pelear y ganar las próximas elecciones generales en un terreno de juego justo".
"Vamos a poder contratar hasta 400 directores de campaña para cada una de las circunscripciones objetivo. Ahora estamos en las elecciones", ha apuntado un portavoz de Reform UK citado por la televisión pública BBC.
Estos 72 millones de libras superan el total de donaciones recibidos por todos los partidos políticos británicos el año pasado, cuando sumaron poco más de 69 millones, mientras el Gobierno estudia cómo limitar las donaciones de británicos residentes en el extranjero.
Donaciones extranjeras
Reform UK está siendo investigado por donaciones desde el extranjero, unas transacciones que la legislación británica sí que vigila, mientras que no existen restricciones a los pagos a partidos cuando estos se realizan desde Reino Unido.
Las cuentas de la formación de Farage llevan tiempo en el foco mediático, más aún tras salir a la luz una conversación de un periodista encubierto con dos altos cargos del partido, que ya han dimitido, en la que abordaban posibles donaciones ilegales, un caso que actualmente investiga la Policía británica.
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