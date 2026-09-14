Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Israel mata a dos palestinos en un ataque aéreo contra el suroeste de la ciudad de Gaza

El Ejército israelí (FDI) mató este domingo a dos palestinos en un ataque aéreo contra un vehículo que se encontraba en el barrio de Tal Al Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes médicas de la Media Luna Roja Palestina.

El Hospital Al Shifa recibió los cuerpos de los dos fallecidos, después de haber sido trasladados a sus instalaciones por ambulancias de la citada organización humanitaria.

Ésta también atendió y movilizó a otros 13 heridos producto del mismo ataque aéreo hasta el Hospital Al Quds.