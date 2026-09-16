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Unión Europea

Von der Leyen propone a Canadá ser el primer "miembro asociado" de la UE

La presidenta ha invitado al primer ministro canadiense, Mark Carney, como invitado de honor a su discurso sobre el Estado de la Unión

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney. / Europa Press

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Beatriz Ríos

Estrasburgo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha abierto la puerta este miércoles para que Canadá se convierta en el "primer miembro asociado" del bloque, durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el que el primer ministro canadiense Mark Carney ha participado como invitado de honor.

Canadá no podrá nunca ser legalmente miembro de pleno derecho de la UE. Pero Von der Leyen quiere llevar las relaciones entre el país y el bloque "al más alto nivel posible". La presidenta ha propuesto que sea el primer miembro asociado de la Unión.

Von der Leyen ha asegurado que aunque la UE está trabajando para aumentar su independencia, no puede haber prosperidad sin cooperación. "Estas asociaciones constituyen una elección estratégica para Europa. Pero también responden a la fractura del sistema internacional basado en normas", ha dicho la presidenta.

Más que comercio

La Unión Europea y Canadá firmaron en 2016 un acuerdo comercial que entró en vigor de manera provisional, aún pendiente de ratificación en varios países del bloque. El Ejecutivo comunitario quiere llevar la relación entre ambos un paso más allá. "Debemos replantear urgentemente nuestros acuerdos", ha dicho Von der Leyen.

En presencia de Carney, la presidenta ha explicado que el objetivo es crear un espacio común de "prosperidad y seguridad". Esto pasa por estrechar la cooperación en el ámbito tecnológico, desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad, la energía o la defensa. "Esta no es una asociación contra terceros, sino para fortalecer nuestra capacidad común", ha dicho Von der Leyen, en clara referencia a Estados Unidos.

En ese mismo discurso, la presidenta ha anunciado también su intención de lanzar un 'Consejo Europeo de Seguridad', en el que participen, además de los países del bloque, la propia Canadá, Reino Unido o Noruega, todos países de la OTAN, además de Ucrania.

El objetivo es contar con un espacio entre líderes para debatir la respuesta ante la intensificación de los ataques rusos. "Es aún más urgente ahora, dada la naturaleza y la magnitud de los riesgos en juego", ha dicho la alemana.

Noticias relacionadas y más

Vínculo histórico

Von der Leyen ha dicho que la presencia de Carney "es un símbolo" de la amistad duradera entre la UE y Canadá. "Nuestros vínculos culturales, históricos y personales están profundamente arraigados en el tejido de nuestras sociedades", ha añadido. El primer ministro canadiense, que ha recibido una enorme ovación, se dirigirá al Parlamento Europeo este jueves.

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Fuente: El Periódico

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