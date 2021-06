Como cualquier otro miércoles, María Laborda está estudiando en la biblioteca municipal de Ejea de los Caballeros. Se prepara a conciencia para los exámenes que los alumnos de Primero de Bachillerato del Instituto Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros realizan a principios de mayo, aunque ella tuvo que retrasarlos. No obstante, María tenía una excusa de altura.

Mientras sus compañeros se examinaban, esta joven ejeana participaba en el Campeonato de Europa Juvenil de escalada celebrado en Perm (Rusia), en la modalidad de velocidad. La prueba suponía su debut en una competición internacional, aunque nada de eso la consiguió achantar. En la ronda clasificatoria, Laborda ascendió la pared en 8,86 segundos. Era la primera española en bajar de los 9 segundos: rompió el récord absoluto nacional en escalada de velocidad que, sin embargo, ella misma ostentaba (10,43 segundos en 2019).

Laborda dice no pensar en nada antes de comenzar el ascenso. «Tengo todo muy memorizado muscularmente. No me da para pensar. Requiere concentración, no puedo pensar en otras cosas. Es una actividad muy explosiva y solo pienso en positivo», explica la joven. Sí piensa en lo «emocionante» que es poder viajar a lugares como Rusia gracias al deporte. «En realidad es como en las películas, la gente es muy seca», bromea. «Aprendí mucho deportivamente y, sobre todo, no me puse nerviosa», cuenta, y recuerda que conoció a muchos nuevos amigos escaladores.

Con su récord en la ronda clasificatoria, Laborda se hizo con el cuarto mejor tiempo entre las 24 deportistas de la categoría Youth A (16-17 años) que participaban en el campeonato. Era una de las candidatas al podio al haberse metido entre las ocho finalistas, pero un resbalón en la prueba final la dejó fuera de la lucha por las medallas para terminar en octava posición. «Caerse es una cosa que puede pasar, es solo un fallo. Me quedan mucho por delante y esto es un aprendizaje. No me rayo por ello», apunta la escaladora.

Ser una deportista de élite con tan solo 16 años no es sencillo. Laborda entrena todos los días de la semana excepto los viernes, y viaja a Pamplona regularmente los fines de semana para subir paredes allí. En la escalada existen diferentes modalidades en competición: Dificultad (escalada vertical con cuerda), Boulder (bloques de poca altura sin cuerda) y Velocidad. Es esta última la que más motiva a María: «Es la prueba que más cariño he cogido. Era una chica muy movida y explosiva. La modalidad de Velocidad me produce sensaciones más emocionantes».

Nació con la escalada en la sangre. Cuenta que sus padres amaban la montaña, por lo que con tres años ya se colgaba de algunos riscos. «Me empecé a centrar en lo que es el deporte a los doce años, y me especialicé en Velocidad a principios de 2020, antes del confinamiento», rememora.

El sueño de los Juegos

El Comité Olímpico Internacional (COI) incluyó como deporte para Tokio 2020 la escalada en su formato combinado, en el que se suman los puntos conseguidos en las tres modalidades del deporte. En la cita de 2024, el COI ha confirmado que los escaladores competirán por dos medallas: una se decidirá en una competición combinada de Boulder y Dificultad, mientras que a la otra optarán en Velocidad. Es la fecha marcada en el calendario de María Laborda, la meta por la que trabaja. «No es algo muy descabellado», dice con humildad, y añade que ahora está «orgullosa y agradecida» por estar consiguiendo récords y disfrutando de su pasión en una situación como la actual.

Mientras tanto, María se sigue preparando sus estudios. Dice que su plan de vida pasa por seguir ligada a la escalada, aunque sea «verdaderamente difícil» vivir de ello. Quiere estudiar Inef y dedicarse a la enseñanza; ser profesora de Educación Física. Es paciente respecto a su futuro, tanto deportivo como personal, y sentencia todo con una frase que imprime madurez. «El tiempo pone a cada uno en su sitio». El suyo, a buen seguro, estará cerca de las cimas.