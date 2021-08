La música en directo está siendo la gran protagonista de las noches de verano en Ejea de Los Caballeros. De la mano del ciclo ¡Sigamos aplaudiendo!’se ha podido disfrutar, durante los meses de julio y agosto, de los conciertos de artistas locales y nacionales, como Rosario Flores y B vocal, con un gran éxito de público. Actuaciones que han tenido lugar en la plaza de toros de la localidad, un espacio amplio y abierto para cumplir todas las medidas del protocolo frente al covid-19 y garantizar el buen desarrollo y la seguridad de todos los asistentes.

El programa comenzó el 13 de julio con el grupo Vinilos Rayados, que inauguró por todo lo alto el ciclo de conciertos con un recorrido por las canciones de los principales grupos de rock de los años 80, además de interpretar algunos temas propios. La noche del 25 de julio se llenó de música gracias a Rosario Flores, la propuesta más mediática del programa, que recaló en Ejea con su gira No te digo nada y te lo digo todo. Rosario y su banda hicieron disfrutar al público con un gran espectáculo en directo en el que la faraona del pop dio un recital de talento a todos los asistentes.

En la última noche de julio, a pesar del viento y el frío, los ejeanos acudieron de nuevo a la plaza de toros para disfrutar de las actuaciones de los grupos locales Súper 8 y Sedecim; los primeros versionando canciones como Eternal Flames de The Bangles o Drive My Car de The Beatles, y los segundos poniendo el broche de oro a la noche con una espectacular versión de Niebla de Supersubmarina.

Villa y sus dorados y La Troba recogieron el testigo el 7 de agosto ante 500 personas que llenaron el aforo permitido, mientras que el viernes 13 tuvo lugar una de las propuestas más especiales del ciclo, la del grupo aragonés B Vocal que este año del 275 aniversario de Goya han creado el espectáculo Las voces de Goya. Junto a otros artistas en escena, el grupo de canción a capela creó una atmósfera única que envolvió a los espectadores en el fascinante mundo de Francisco de Goya y su época.

SORPRESAS Y EMOCIONES

La última de las actuaciones hasta el momento estuvo dedicada a los Héroes del Silencio, con el concierto tributo a cargo de El Silencio de los héroes, la noche del domingo 15 de agosto. El ciclo cultural ¡Sigamos aplaudiendo! continúa en septiembre con las dos últimas actuaciones, las de los grupos locales Tako y Artistas del gremio, con Corto Alcance. Las entradas para estas actuaciones son gratuitas hasta completar aforo.

El 12 de septiembre tendrá lugar el concierto de los paisanos Tako, con una actuación especial en la que participarán artistas invitados de ámbito nacional. Presentarán su antología titulada Ayer, hoy y por siempre, dedicada a Pedro Segura, cofundador y primer batería del grupo y al que posteriormente estuvo vinculado en diferentes funciones. El concierto, además de emotivo, promete ser muy especial por la antología que recoge los temas más emblemáticos de Tako y adelantará alguno de los temas que formarán parte de su nuevo disco. Finalmente, Artistas del Gremio y Corto Alcance cerrarán la programación musical veraniega con su actuación el viernes, 24 de septiembre.

APOYO AL SECTOR CULTURAL

El programa ¡Sigamos aplaudiendo! impulsado por el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por el consistorio para apoyar la cultura durante la pandemia. «Este es un aplauso que se identifica con un modo de comunicar alegría, emoción, de liberar endorfinas y de inyectar optimismo, porque la música es siempre fundamental pero más incluso en la situación en la que nos encontramos», destacó la alcaldesa Teresa Ladrero en la presentación del programa. La financiación de esta programación cultural está solicitada en parte a la institución provincial dentro de la convocatoria que lanzó de un millón de euros para apoyar a la cultura en la provincia.

Por su parte, el concejal de Festejos y Participación Ciudadana de Ejea, Sergio Pérez subrayó que ¡Sigamos aplaudiendo! surge con un doble objetivo: «Por un lado, apoyar y poner en valor a los grupos locales estables que durante estos meses de pandemia no han podido realizar conciertos y, por otro, ofrecer a la ciudadanía actuaciones de ámbito nacional para animarla en el proceso de reilusionamiento y recuperación de la cultura».

Mientras, el concejal de Cultura del consistorio ejeano, José Antonio Remón, que también asistió a la presentación del ciclo en Zaragoza, hizo hincapié en recordar que Ejea de los Caballeros es un pueblo «muy musical”». «Siempre nos hemos caracterizado por ser un pueblo con una creación musical importante y con una gran afición por parte de la ciudadanía», resaltó. Algo que ha quedado demostrado con la gran apuesta musical del verano y la buena acogida por parte del público que completado el aforo permitido.