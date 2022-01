La Coral Polifónica Ejea celebró en 2021 su 70 aniversario y, junto a otras actividades desplegadas a lo largo del año, trabajó un concierto muy especial que se estrenó el sábado 18 de diciembre. El evento tuvo lugar en el Real Seminario de San Carlos Borromeo de Zaragoza y, al día siguiente, volvieron a interpretarlo en la Iglesia de la Virgen de la Oliva de su ciudad.

El cartel anunciador llevaba por título: Y decían que no íbamos a llegar. 70 años de la Coral Polifónica Ejea. La Coral Polifónica Ejea quiso apelar a todos aquellos que no consideraban que pudiera ser así. Y no sólo lo ha sido, sino que además se han conmemorado estos 70 años con un concierto que cualquier coro no sería capaz de asumir.

Dirigidos por Sergio Franco, la coral compartió escenario con la soprano Ana Cristina V. Pimpinela y el contratenor Hugo Bolívar. Todos tuvieron el acompañamiento instrumental de El Trovar, formación especializada en música antigua.

Ha sido este 2021 un año especial para la formación coral ejeana que, además, obtuvo el segundo Premio del XVI Certamen Nacional de Canción Castellana Villa de Fuensanta, una recompensa muy oportuna que, en el año de su aniversario, cobra un valor añadido.

CONCIERTO DE VILLANCICOS

Por otra parte, la Escuela Municipal de Folclore de Ejea ofreció su concierto de villancicos el 21 de diciembre en la Iglesia del Salvador. Los alumnos de la sección de canto, dirigida por Susana Gil y Efrén Romero, y de la de rondalla, dirigida por David Cay, ofrecieron un variado repertorio.