Y llegó el covid-19 y nos abrió los ojos… Y a toda la humanidad, sin distinción de ningún tipo por condición de clase, o lugar… y la frase; «-lo estamos sufriendo todos… (en el plano psicológico)», nos está sirviendo para acercarnos a los problemas de salud mental, tal y como anuncian en los noticiarios.

No cabe duda, de que, de la manera que han transcurrido los acontecimientos no habíamos sufrido una amenaza semejante en mucho tiempo, y con consecuencias tan terribles, sobre todo, en los primeros momentos. Sin embargo, los problemas de precariedad en la atención a la salud mental, aunque no eran visibles para la sociedad ya estaban ocurriendo antes.

No ha sido la pandemia la que ha generado retrasos de 6 meses para una primera consulta o citas de mes en mes. La salud mental, ha sido y sigue siendo discriminada o desfavorecida en cuanto a recursos, fondos o planes que los políticos confeccionan, pero no acaban de poner en marcha.

Además, las secuelas psicológicas de afectados y familiares, y el confinamiento de la población y posteriores restricciones, están mostrando la evidencia del impacto emocional negativo en la población en general. La dificultad en atender este impacto negativo se observa en personas que, incluso sin llegar a sufrir directamente la infección por este maldito virus, va padeciendo por diversas circunstancias indirectas una desazón y una desesperanza que, sin llegar a conformar un trastorno mental como tal, demanda una atención a la misma por el sufrimiento que conlleva.

Si estas personas no reciben un tratamiento adecuado, y perduran en el tiempo, provocan un aumento de la incidencia de trastornos a los que el sistema sanitario público, en la actualidad, no puede dar una respuesta adecuada, que sería la que se requiere.

Ni que decir tiene que la salud mental, está adoptando un peso considerable a la hora de abordar las consecuencias de la pandemia, aumentan los casos de suicidios y los trastornos de ansiedad y depresión y conducta alimentaria en niños y adolescentes.

Pero además, la sociedad ya arrastraba problemas de salud mental por una vida, que algunos filósofos han denominado sociedad del cansancio, con estrés psicológico, una necesidad de inmediatez en un consumo feroz de todo tipo, una baja tolerancia a la frustración y una situación de incertidumbre juvenil en un proyecto de vida que hace que la desesperanza esté provocando una “fragilidad mental” en la población.

Se requiere una amplia intervención desde varias perspectivas, no solo desde el ámbito sanitario. Existe la necesidad de aprender a desarrollar habilidades mentales y emocionales desde la infancia.

Anteriormente, la forma en la que el estado concebía proporcionar una formación para la vida adulta consistía en ofrecer una educación formativa, destinada a destrezas en el trabajo, pero hoy en día, no cabe duda de que la formación en valores, emociones y la capacidad de regular las mismas, proporcionarían una herramienta de prevención que puede ser muy significativa.

Así pues, urge que desde los estamentos políticos fragüen la manera de aumentar las contrataciones de profesionales como psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etc., que, desde los centros de salud, (atención primaria y especializada), los colegios e institutos, los servicios sociales y otros servicios sociosanitarios velen por forjar una adecuada salud mental.

