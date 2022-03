Las empresas de construcción de Ejea de los Caballeros podrán gestionar sus residuos de obra mayor dentro del municipio. En concreto, en el Polígono de Facemón, gracias a un proyecto de iniciativa privada de Casalé Gestión de Residuos SL.

Esta planta de valorización de residuos de construcción y demolición, también conocidos como RCDs, será un centro dedicado a la gestión y valoración de los residuos procedentes de nueva construcción, reformas y reparaciones de obra mayor, excavación de tierras, etc. La gestión y valoración de estos residuos consistirá no solo en la separación y clasificación de las diferentes fracciones de este residuo, sino también en darles un segundo uso. Por un lado, la mayor parte del residuo será triturado y clasificado en función de su granulometría de forma que se obtendrá un árido reciclado de alta calidad que cumpla con las prescripciones técnicas necesarias para otros usos como pueda ser la construcción de nuevos edificios, carreteras, caminos o la fabricación de bloques de hormigón. Por otro lado, un pequeño porcentaje de residuos no pétreos contenidos en los RCD serán separados para su reciclado por un gestor autorizado. En total más del 95% de los residuos de construcción y demolición tendrán una segunda vida minimizando lo máximo posible la eliminación en vertedero.

Las ventajas para el medioambiente de esta planta de RCDs serán: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al evitar el traslado de residuos fuera del municipio; cumplimiento de los principios de autosuficiencia y proximidad de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados; eliminación del impacto ambiental que supone el depósito de residuos en vertedero; eliminación del impacto ambiental que supone el consumo de nuevas materias primas; potenciar la economía circular; eliminación de vertidos incontrolados y restauración ambiental del vertedero y alcanzar los objetivos específicos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización de las normativas europea y nacional.

Con esta planta del reciclado, Ejea va a reciclar dentro de su municipio todos los residuos de construcción y demolición, dado que los RCD procedentes de obras menores y cuya gestión si es competencia municipal ya podían ser depositados en el punto limpio del ayuntamiento.

Gracias a esta nueva planta de tratamiento, al punto limpio y a la Planta de Transferencia del Servicio Ecoprovincia, Ejea da un impulso relevante al reciclado de residuos y de la economía circular.

PUNTO LIMPIO Y ECOPROVINCIA

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros gestiona el servicio de punto limpio móvil en Ejea y sus Pueblos, al que se suma el punto limpio fijo donde se recogen y almacenan restos de obra menor y enseres cuya competencia es municipal.

Este equipamiento se impulsó y se dotó de más servicios en 2021 con el último pliego, duplicando la capacidad de recepción y con un coste anual de 88.670,84 euros.

Para más información respecto a horarios y lugares de recogida, los usuarios pueden consultarse la información en la página web del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

Por otra parte, la Diputación Provincial de Zaragoza realizó en el año 2020 la licitación de las obras para la construcción de una planta de recogida de residuos sólidos urbanos en Ejea de los Caballeros y posterior traslado a Zaragoza, que se enmarcaba en la iniciativa provincial Ecoprovincia.

Ecoprovincia es un servicio público de transferencia, transporte y tratamiento de residuos que hace posible que todos los municipios de la provincia lleven sus residuos al vertedero de la capital, cumpliendo así la directiva europea que les obliga a reciclar al menos la mitad de sus basuras en el año 2020.

La DPZ ha llevado a cabo las obras de construcción de seis plantas de transferencia en: Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina, Quinto, Alagón, Calatayud y Borja con una inversión global de 7,2 millones de euros. Respecto a la planta de Ejea de los Caballeros, la inversión ha sido de más de 885.000 euros.

Los residuos se llevan a la planta y allí se compactan para que ocupen el menor volumen posible. Una vez compactados, en el día, son trasladados desde las plantas de transferencia hasta el CTRUZ de Zaragoza. De ese transporte también se encarga la Diputación de Zaragoza. El tratamiento y el reciclado a los que obliga la legislación se lleva a cabo en el CTRUZ de Zaragoza.

La puesta en marcha se prevé a mediados de 2022. El vertedero, gestionado por el Consorcio nº IV integrado en la Comarca de Tarazona-Borja-Cinco Villas, se cerrará cuando se encuentre operativo Ecoprovincia.

Además, cabe destacar que la escombrera Las Portilladas está clausurada, y las empresas que echan escombros indebidamente son sancionadas.