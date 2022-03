Vamos a llevar dos años de pandemia y esto ya hace tiempo que cansa. Cansan cada una de las olas. Cansa el posicionamiento radical a favor o en contra de las vacunas. Cansan las múltiples intervenciones, confinamientos, órdenes, restricciones y demás, muchas de ellas contradictorias entre sí, con las que nos deleitan, confunden y machacan los diferentes estamentos políticos de todos los países. Pero sobre todo, lo que cansa es la polarización y la división que se ha producido en la sociedad.

Un acontecimiento como este, en el que la salud de las personas de todo el mundo ha estado en riesgo, han sacado a la luz nuestras miserias. Por ejemplo, en el primer mundo vamos ya a por la cuarta vacuna, cuando en el tercer mundo aún no ha llegado la primera. Pero, sin ir más lejos, mirando a nuestro alrededor nos damos cuenta de que hay mucho individualismo, mucho egoísmo y mucho enjuiciamiento al prójimo, sin ver la viga de nuestro ojo.

En algún momento lo he dicho y lo mantengo: de aquí a la extinción. Nos lo merecemos.

Se abre el debate sobre si esto debe tratarse como una gripe o continuar siendo una pandemia. Parece claro que los síntomas de Ómicron (no será la última variante) son más suaves, más parecidos a una gripe. Punto a favor. Sin embargo, los profesionales sanitarios nos dicen que tengamos cuidado porque el sistema puede reventar. Punto en contra. El Salud ha decidido dejar de hacer rastreos, rebajar el número de días de confinamiento, incluso recomendar ir a trabajar con una prueba de antígeno positivo. Punto a favor. Pero mantenemos mascarillas en interiores, pasaporte covid… Punto en contra. Y mientras, el ciudadano de a pie, inmerso en la confusión y la incertidumbre. Y eso nos lleva al tercer punto.

La salud mental de la población se ha visto dañada en estos dos años. Estamos más tristes, más ansiosos, dormimos peor, más irritables, tenemos más miedo, más inseguridad… y todo esto es, en parte, por la incertidumbre. No saber qué va a ocurrir en un futuro inmediato, ver, y tener que acatar decisiones contradictorias, la sensación de vigilancia a la que estamos sometidos, … está mermando nuestra salud mental. Pero los colectivos que más lo están sufriendo son los niños y los ancianos. Abuelos deprimidos porque no pueden ver ni besar a sus nietos. Nietos deprimidos porque no pueden ver ni besar a sus abuelos. Niños a los que les cuesta relacionarse con otros tras confinamientos más o menos prolongados. Ancianos que no pueden socializar. Por favor, con responsabilidad, pero vamos a normalizar todo esto de una vez.

Más información en Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. Servicios en Salud Mental Comunitaria. Teléfono 976 66 78 09 / 976 66 26 24.