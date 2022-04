Pilar Jaraba escucha muchas veces que es una mujer con suerte. Y ella también lo considera así: «Mi suerte consiste en formar parte de la gran familia de Caja Rural», afirma. Actualmente Pilar es gestora de Caja Rural de Aragón en Ejea de los Caballeros, aunque sus inicios en la entidad los dio en 1992 en la oficina de Caspe y posteriormente estuvo también en Borja.

Recientemente Caja Rural de Aragón ha suscrito el convenio de Hipoteca Joven con el Ayuntamiento de Ejea. ¿Qué supone?

Por supuesto, grandes ventajas. Supone a muchos jóvenes de Ejea y sus pueblos, la llave para alcanzar el sueño y disfrutar de su primera vivienda con unas condiciones financieras inmejorables, con una atención personalizada, sentirse acompañado, guiado en todo momento en el mayor y más ilusionante de sus proyectos, con la resolución de cualquier duda al respecto. Todo esto, de la mano de los profesionales de Caja Rural de Aragón.

Además de este convenio ¿Qué ofrece a los Jóvenes Caja Rural de Aragón?

Caja Rural de Aragón baraja una oferta de productos y servicios para jóvenes considerable. Quiero destacar el programa Joven de Caja Rural de Aragón en el que, si tienes entre 18 y 30 años puedes conseguir tu libreta Joven In, tu tarjeta de débito y crédito Joven In de forma totalmente gratuita. Además de estar informado de todas las novedades y productos en el portal joven de Caja Rural de Aragón: Newsletter Joven In.

¿Por qué cada día más los jóvenes se suman al proyecto de la entidad?

Sencillamente, Caja Rural de Aragón ha conseguido empatizar con nuestros jóvenes, conociendo así sus necesidades y prioridades financieras, creando, desarrollando e implantando cuantos productos y herramientas sean necesarias para cubrir eficazmente dichas necesidades.

Caja Rural de Aragón ha sido referente en las Cinco Villas de financiación en energía renovable. ¿A qué se debe?

Caja Rural de Aragón desarrolla su actividad priorizando la protección del entorno, e intenta alcanzar la máxima eficiencia en el uso de los recursos naturales. La entidad cuenta en las Cinco Villas con una red de oficinas y un capital humano, capaz de llevar a cabo el propósito claro de impulsar proyectos basados en tecnologías respetuosas con el medioambiente. Ha apostado por apoyar iniciativas de inversión dirigidas a la defensa medioambiental. Nuestra caja, está comprometida con objetivos de desarrollo sostenible en Aragón, apuesta por una energía limpia e inagotable.

Actualmente, se ha firmado en la oficina de Ejea un acuerdo de colaboración con una empresa local dedicada a la instalación de renovables, esta realizara proyectos de instalación de energías renovables para autoconsumo en viviendas particulares y empresas, y será desde Caja Rural donde se estudie la financiación a dichos proyectos.

¿Por qué una persona que no sea cliente de Caja Rural de Aragón debe serlo?

Además de por los productos y servicios que ofrece Caja Rural de Aragón, el bien más preciado que está detrás de todos esos productos y servicios es el equipo humano que atendemos cada día a nuestros clientes, esforzándonos por ofrecer un trabajo de calidad, somos capaces de adaptarnos a cualquier situación, transformando un obstáculo en un reto.

Nuestra caja conoce el entorno de Ejea y sus pueblos, y diseña productos acordes con las necesidades de cada momento. En definitiva, hacemos sentir a cada cliente como si fuera único, simplemente porque lo es.