Las adicciones sin sustancia o adicciones comportamentales o conductuales se refieren a un tipo de comportamiento que se caracteriza por su carácter repetitivo y la generación de cierto placer, que favorece a la pérdida de control, y finalmente, a la dependencia. Existen diversos tipos de comportamientos adictivos sin que medie ninguna sustancia, algunos son: compras compulsivas, adicción al sexo, a los videojuegos, a internet, a la religión, al juego, al trabajo, etc. En personas que experimentan comportamientos de esta índole se genera una cierta incapacidad en una adecuada gestión del tiempo, priorizando y ocupando la mayor parte del tiempo, este tipo de conductas, por lo que en algunos casos acaba monopolizando el día a día de la persona.

A priori, las adicciones en las que no está presente ninguna sustancia pueden parecer menos peligrosas o que implican menor riesgo o gravedad, pero la realidad no es así, pudiendo tener igualmente, consecuencias fatales y decisivas para la persona que lo padece. Hoy en día vivimos en un mundo en que estamos sometidos a un continuo y constante bombardeo de información, en forma de estímulos, necesidades, novedades, facilidades, etc. Los avances en las tecnologías de la comunicación han sido clave para que seamos conocedores y consumidores de cada vez más cosas o servicios. Esto ha podido influir en la generación de una parte de estos comportamientos adictivos. Hay conductas adictivas como, por ejemplo, a internet o a los videojuegos, en la que la relación entre los adelantos tecnológicos y la propia adicción se pone de manifiesto, destacando también lo reciente y novedoso (relativamente) de este tipo de comportamientos. Estas conductas, en el momento que empiezan a detectarse como problemáticas, se denota la dificultad y las limitaciones de la persona para evitar y/o eliminar estos comportamientos de su día a día, pudiendo cursar, en situaciones más graves, cuadros de ansiedad, sintomatología depresiva, etc. El tratamiento es diferente al de adicciones con sustancia. En estos casos, no se da como tal el síndrome de abstinencia y el objetivo final del tratamiento de algunas de estas conductas (no todas) no es la eliminación total de las mismas, si no un mayor control y un comportamiento responsable en cuando a éstas. Por ejemplo, una persona que haya generado una adicción a internet, en la que haya acabado desatendiendo diferentes áreas importantes de su vida por una falta de control y un comportamiento compulsivo de estar delante del ordenador, quizá el objetivo sea un uso de este medio más controlado y responsable para con él mismo. Internet como tal, es una parte de nuestra vida y el medio para aspectos de nuestro día a día necesarios (citas médicas, trámites con la administración, etc). En este caso, el fin de tratamiento no sería eliminar esta parte para el paciente porque es necesaria en nuestro tiempo (y cada vez más), pero si un manejo de sus impulsos frente a ello óptimo y saludable. En cambio, por ejemplo, si hablamos del juego patológico, en ese caso sí que marcaríamos como objetivo terapéutico final la abstinencia y la eliminación de estas conductas del paciente y de su día a día, puesto que no es algo necesario (en todo caso perjudicial), en cuanto a ser controlado y no eliminado. En mi opinión, considero que los profesionales debemos estar actualizados en cuanto a las nuevas “modas”, puesto que en un tiempo es muy probable que este tipo de conductas adictivas ocupen parte importante de nuestro trabajo en consulta. Esto puede ser debido a la escasa conciencia del potencial riesgo de algunos de estos comportamientos, a la normalización de los mismos y a una falta de límites en cuanto a estos desde los entornos sociales más cercanos. También habría que intentar aumentar las acciones preventivas desde colegios e institutos para concienciar a los más jóvenes.

