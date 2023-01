En esta edición nos gustaría compartir las palabras y reflexiones de una usuaria del Centro de Rehabilitación Psicosocial Cinco Villas y asidua en concursos de escritura.

«De pronto sentí como si se me sacudieran las entrañas, no era raro en mi esto, dado que, a veces, el insomnio se apoderaba de mí. Y eran tres décadas tomando fármacos y años atrás intentando buscar una solución, a la enfermedad mental que padezco. Demasiadas medicaciones para curar algo que estas dormían, sin dejar al aire el origen para de verdad poder trabajarlo. Era cierto que una parte de mi cerebro estaba enferma, sin embargo, nunca o casi nunca los médicos pudieron curarla.

La menopausia, el estrés de cada día, el ambiente y la misma rutina; y la sensación de no haber hecho los deberes bien, me pasaban cuentas a la hora de dormir, una lista interminable de gente que se había ido al más allá. Era mi cita de cada noche, pensaba siempre y rezaba por ellos. Y también por los vivos. La lista de cosas que tenía que hacer al día siguiente me superaba, cada día más pereza, más cansancio e incluso algunos kilos de más que nunca perdía.

Las cápsulas milagrosas ‘ultra’ que recomendaba un doctor que había curado a miles de pacientes. Leí todas las páginas de internet, e incluso decidí comprarlas, pero al final me pareció un milagrero ‘saca pelas’. Y opté por mi régimen y mi paseo diario.

He intentado otro tipo de cosas para salir de mi recorrido diario y todo se ponía de un color ámbar claro, del color de la cerveza. Que, por cierto, hacía décadas que había abandonado el alcohol. Me decía a mí misma; - («¡Vaya desastre si no intentas tú cambiar tu vida! Empieza de dentro para afuera»;- si no, no vas a poder dar un paso). Y yo que pensaba que iba ser más sabia a la madurez y resulta que no me sube ni la savia a las neuronas. Y tengo más goteras que el techo de casa de mi abuela, que en paz descanse.

Tengo motivos para criticar algunas cosas por todo lo que he pasado, no intento cambiar a nadie, pero estos profesionales que tenemos dejan mucho que desear. Lo harán de buena fe, pero acaban con una pastilla para esto; otra para lo otro… La próxima vez quiero pastillas para tomar el té.

Siempre he oído que el mundo está loco. Y la verdad esto no ha cambiado mucho, se lo digo a mi gato Sonrisas y él me mira como diciendo… ¿y a mí me lo preguntas?. No me hago preguntas existenciales, las hacía cuando tenía edad para ello, ahora con llevar la cabeza encima de los hombros y que no se tuerza a ninguno de los dos lados me conformo. Sólo sé que nada hay nuevo, en estos últimos 30 años o más, siempre la misma música de la década de los 80 o los 90. Siempre con nostalgia mirando el pasado y el presente está ahí. Todo o casi todo está prohibido, para todo hay leyes y si alguna ley se han saltado, será porque los magistrados no las han hecho vigentes todavía. ¡Si creo que están congelando a medio país y no hay manera de sacarlos de la cámara!

Como decía el poeta Antonio Machado: «Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de la dos Españas ha de helarte el corazón» (y con esto hacía referencia, que la España estaba dividida). Hoy se puede decir por el covid,la guerra y el bolsillo, que esto es ‘un sin vivir’ y las nuevas generaciones, la mayoría de ellos no optan por comprometerse como antaño. Y ahora, muy a pesar mío, miro el pasado con mucha nostalgia, donde había muchas ilusiones. Por eso y por todo, pido la palabra y protesto.

Con nuestros mejores deseos, os deseamos una Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo.

