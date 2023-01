Si juegas: ser responsable es parte del juego, este es uno de los eslogan de la nueva campaña promovida por el Gobierno de Aragón para la prevención del juego problemático.

Desde hace ya muchos años en las Unidades de Atención a las Adicciones (UASAs) se venía trabajando con personas que presentan problemas con el juego. En un principio las incluíamos dentro de los problemas adictivos denominándolas «adicciones sin sustancias». Pero con el tiempo, han ido ocupando más espacio en la atención y desgraciadamente se han ido generalizando a más sectores de la población, convirtiéndose en uno de los problemas con más repercusión en nuestra sociedad actual y afectando cada vez a una población más joven.

EL JUEGO ES PARTE DE LA VIDA

El juego es parte de la vida y necesario para el crecimiento y aprendizaje del niño. Todos, todos los seres humanos y los animales aprendemos a través del juego.

Pero, ¿qué ocurre cuando el juego empieza a ocupar la mayor parte de nuestro tiempo libre, cuando nos obsesionamos con ganar y se va perdiendo no sólo el dinero sino la familia, los amigos, el trabajo, la salud…

Cuando tu relación con el juego se hace incontrolable y obsesiva y deja de ser una actividad divertida y recreativa, entonces hablamos de juego problemático.

Al igual que la adicción a cualquier sustancia psicoactiva (cannabis, alcohol, anfetaminas, cocaína…),la adicción al juego puede provocar una serie de síntomas como son: tristeza, ansiedad, angustia, depresión, separación de la familia, pérdida laboral, aislamiento social, incomunicación, puede ser el trampolín para el consumo de drogas, pérdidas significativas de dinero, puede llevar a pedir créditos abusivos o empeños para poder recuperar lo perdido etc.

En el momento que el juego deja de ser una actividad placentera y empieza a tener repercusiones negativas en nuestra vida, deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿Por qué sigo jugando?

¿POR QUÉ SIGO JUGANDO?

Se pueden utilizar diferentes estrategias para ayudarnos a afrontar el problema, hablar con la familia y los amigos y explicarles lo qué ocurre puede evitar que este problema alcance mayores dimensiones, puede evitar el que pidamos dinero prestado para seguir jugando con falsas escusas. También es importante el marcarse un límite del tiempo para jugar.

Importante tener presente que la suerte no tiene nada que ver en esta actividad, no existen las rachas de buena y mala suerte, en este tipo de juegos siempre se pierde.

Al igual que con otras drogas, el juego no va a solucionar tus problemas. si en tu vida hay carencias o necesidades no cubiertas trata de buscar ayuda profesional y no dejes que el juego te arruine la vida.

Para más información pueden dirigirse a Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. Servicios en Salud Menta Comunitaria. Se puede contactar a través de los teléfonos 976 66 78 09 y 976 66 26 24.