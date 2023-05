ras la pandemia del covid-19 ha aumentado la demanda de los servicios de salud mental en comparación con años anteriores. No se trata de una percepción, es una realidad. Estudios españoles recientes alertan del aumento de síntomas de tipo ansioso-depresivos y trastornos del sueño, entre otros.

Este hecho ha impulsado las corrientes emergentes que defienden el lema «sin salud mental no hay salud», o similares. No obstante, desde hace años, el enfoque biopsicosocial del Sistema Nacional de Salud ya contempla la atención especializada a la salud mental de la población como un pilar fundamental para todo el territorio. De hecho, el Plan de Salud Mental 2022-2025 del Gobierno de Aragón establece como principio general: «Mantener la accesibilidad a recursos y programas terapéuticos de usuarios en entornos rurales o zonas con importante dispersión geográfica».

Volviendo a las consecuencias de la pandemia, ¿por qué se ha producido un aumento en la demanda de servicios de salud mental?. Desde una perspectiva más ética, las crisis humanas llevan a que las personas reflexionen sobre aspectos vitales. En este caso, el confinamiento ha hecho que la condición humana se reencuentre con la vulnerabilidad. Cuando una persona se siente vulnerable, posiblemente los aspectos que aparentemente le parecen más importantes, como la situación laboral o económica, pasan a un segundo plano, siendo reemplazadas por los vínculos más puramente humanos, como el amor, la salud, la amistad o la familia. En muchos casos estas reflexiones pueden desembocar en un mar de emociones o un huracán de sentimientos. En definitiva, una afectación del estado emocional.

¿Realmente el sistema sanitario puede hacer frente al aumento de demandas?. El último estudio de la Confederación de Salud Mental España apunta que el 40% de los españoles considera que su salud mental no es buena. Respecto a esto, los expertos nos advierten: «hablar de salud mental no puede ser una moda, puede tener riesgos y se debe hacer con conocimiento». Además, sugieren que una educación temprana en la niñez y adolescencia sobre salud mental, a modo de prevención, podría facilitar que las nuevas generaciones hagan frente a los acontecimientos traumáticos propios de la vida mediante estrategias personales.

En esta línea, el 16 y 17 de mayo se celebró en Madrid el XXII Congreso Salud Mental España, en el cual intervenía la reina Letizia, haciendo referencia a la existente falta de profesionales de la psiquiatría y psicología, en comparación con las medias europeas. Además, ella misma verbalizaba: «todos necesitamos ser conscientes de nuestras vulnerabilidades, de expresar un ‘no puedo’ o un ‘no sé’, de admitir que estamos desbordados…, pero la salud mental no tiene sólo un carácter sanitario». Es verdad, la salud mental engloba muchos aspectos de nuestras vidas, como las condiciones laborales, las relaciones interpersonales, el nivel educativo, y otros que no dependen de uno mismo, como el estigma social. Por ello, la población general debe buscar la salud mental en muchos ámbitos de la vida, no sólo en una consulta.