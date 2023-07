El Barrio de La Llana celebró sus fiestas en honor a San Antonio los días 9, 10, 11 y 13 de junio de una manera muy especial. Con una programación de lo más completa, los vecinos del barrio pudieron disfrutar de cuatro jornadas repletas de actos de todo tipo y para todos los gustos.

El viernes 9 el disparo de los cohetes anunció el comienzo de los festejos, que continuaron con la chocolatada y la salida de los cabezudos con la Charanga L’Algarabia. Por la tarde, los vecinos asistieron a la lectura del pregón de fiestas a cargo de Julio Ezquerra Beguería, y se puso el pañuelico a los nacidos en 2022. Después se celebró la chistorrada y una discomóvil con fiesta de disfraces incluida.

La diana floreada dio comienzo al segundo día de fiesta. La mañana de sábado tuvo como principales alicientes el almuerzo popular, un taller infantil y los cabezudos, hasta reunirse para comer esa deliciosa paella cocinada por Paellas Garcés. La ajetreada tarde terminaba con la Ruta de la Caña por los bares del barrio y, por la noche, la Orquesta Zoom y Dj Pipo, pusieron la banda sonora.

El domingo 11 también comenzó con la diana floreada, seguida de varios actos infantiles y el concurso de ranchos. También se celebró el café concierto con el Trio Rally The Luxe, la actuación de La Troba y un espectáculo pirotécnico. Como cierre, la tradicional Traca Final de Fiestas.

Aunque ya habían terminado las fiestas, el martes 13 los vecinos y vecinas se volvieron a juntar para celebrar el día de San Antonio. Primero tuvo lugar un café concierto destinado a la tercera edad y después los actos más tradicionales de estas fiestas, con la misa y procesión en honor al patrón.

La climatología no fue la mejor y obligó a cambiar de localización de algunos actos y a suspender el tobogán acuático urbano programado para el domingo. Aún con todo, no supuso un impedimento para que los llanericos y llanericas viviesen unas jornadas abarrotadas de actos que, sin duda, no les han defraudado. Ahora toca esperar con ganas las fiestas de San Antonio del año que viene para volver a vibrar con la animación.