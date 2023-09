La jota ha acompañado a Sara Jiménez Caraballo a lo largo de toda su vida. Ahora, a sus sesenta años, ha cumplido su sueño. La ejeana acaba de publicar su primer disco de jotas propio, que presenta el viernes 29 de septiembre a las 19.30 horas en el Club Social del Barrio Eras Altas de Ejea de los Caballeros.

Empezó como bailadora cuando tenía solo siete años; o como dice ella, nació bailadora. Desde entonces lleva vinculada al folclore aragonés. Es miembro del grupo Aires de Aragón de Ejea de los Caballeros desde su fundación en 1974, y lo dirige desde 2006. Imparte clases de baile en la Escuela Municipal de Folclore de Ejea desde 1977, y también es su directora. Ha transmitido su pasión por el folclore dando clases en muchos de los pueblos de Ejea.

TALENTO RECONOCIDO

El talento de Sara en el escenario le hizo ganar en 1998 el título de campeona de baile en el Certamen Oficial de Jota de Zaragoza. Otro reconocimiento que atesora la ejeana es el Premio de Indumentaria del Pilar, que recibió en 2019. «Llevar toda la vida envuelta en ropas te hace tomar interés por la indumentaria y disfrutarlo; y que te nombren la mejor vestida en la ofrenda entre 400.000 personas es un orgullo enorme».

El baile siempre le ha apasionado, y por eso le dedicó gran parte de su vida. Pero la afición y el talento de toda su familia en el canto la llevó a centrarse cada vez más en él. Empezó a cantar en el grupo Aires de Aragón, y a raíz de eso fue colaborando en diversas ocasiones cantando con profesionales de Ejea y con la banda municipal. También fue miembro y cantante del grupo Zarrakatralla Folk, con el que grabó un disco. «Desde la comarca nos mueven a los joteros de por aquí para hacer conciertos, pasar el rato con la gente y dinamizar la zona de las Cinco Villas, llegando hasta el pueblo más pequeño», comenta.

Aunque la jota ha ocupado la mayor parte de su agenda, todo lo ha hecho siempre por pura afición. Sara Jiménez es administrativa y, aunque le resulta complicado conciliar trabajo y afición, la pasión por la jota le compensa. A su trayectoria artística solo se faltaba una cosa: producir su propio disco de jotas. Este año lo ha hecho posible, gracias al esfuerzo conjunto con su compañero, músico y amigo Alberto Martínez García, también natural de Ejea. «Conocí a Alberto casualmente en 2014, y como él tocaba y yo cantaba nos pidieron que hiciésemos una pequeña intervención; desde entonces llevamos juntándonos los ratos que podemos, solo por pasarlo bien y hacer versiones de temas», cuenta Sara.

UN SUEÑO CUMPLIDO

Todas estas reuniones les llevaron a embarcarse en el gran proyecto del disco. Alberto Martínez y sus hijos, también bailadores del grupo Aire de Aragón, desde su estudio personal, llevaron a cabo toda la producción del disco. «Estoy muy agradecida y encantada con el resultado; era mi sueño y creo que ha quedado muy bonito», confiesa.

Aunque ya se han publicado muchos discos de jotas, el de la ejeana Sara Jiménez es especial. Como explica, el disco no contiene muchas jotas, pero son jotas que suenan distinto porque están acompañadas a piano. Esto hace que sean jotas relajadas, «para sentarte y escucharlas tranquilamente», asegura la jotera, y añade que «es otra manera de ver el folclore sin perder la esencia y la raíz de lo que es la jota pero acompañadas musicalmente de otra manera; han salido de la raíz de las jotas y las he interpretado a mi modo de ver y sentirlas; eso es lo que tiene el disco». Y eso es lo que lo hace especial.

«Para hacer el disco he pensado en la gente que se fue durante la pandemia y no pudimos despedir, en todos mis amigos que me lo piden, y en especial, en mi padre, un fanático de las jotas», expresa la cantadora. Por eso, el disco lleva el título de ‘Jotas desde mi corazón’.

Sus jotas ya se pueden escuchar desde todas las plataformas, pero Sara quería tener su disco en la mano. Lo presentará el viernes 29 en el barrio donde nació, Eras Altas, con sus amigos y toda la gente que quiera acudir. «Era algo que yo tenía ahí pendiente, siempre decía: ¡cómo me voy a ir de este mundo sin hacer algo que a mí me apetece!», recalca. Sara Jiménez no cierra la puerta a sacar más discos, pero de momento se siente satisfecha y feliz de haber cumplido el sueño de su vida.