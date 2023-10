Las bebidas energéticas aparecieron por primera vez en Europa en 1987, pero ¿qué son las bebidas energéticas? Si bien la literatura científica no tiene una definición estándar, la podríamos definir comúnmente como: Una bebida no alcohólica que contiene cafeína (fundamentalmente su principal ingrediente), taurina, vitaminas y, en algunas ocasiones, otros ingredientes (como guaraná o ginseng), comercializados por sus beneficios subjetivos o reales como estimulantes, para mejorar el rendimiento y aumentar la energía.

Sin embargo, aunque sus efectos pueden parecer positivos cabe preguntarse ¿Por qué el consumo de este tipo de bebidas puede ser perjudicial para mi salud? Principalmente, por el exceso de cafeína que contienen, además de otros ingredientes como el azúcar. Según la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) la cantidad máxima diaria de cafeína consumida no debería superar los 3 miligramos por kilo de peso de una persona. Es decir, un adolescente (el grupo de población más afectado por el consumo de estas bebidas) de 50 kilos podría consumir 150 miligramos de cafeína diario. Cada lata de una bebida estándar de 500 mililitros ya contiene 160 miligramos, superando ya por sí sola esta cantidad.

Una sobredosis de cafeína puede provocar palpitaciones, hipertensión, acidosis metabólica, convulsiones, Diabetes tipo 2 y, en casos raros, incluso la muerte. En embarazadas hay riesgo de abortos espontáneos tardíos o muerte fetal, por ello en sus etiquetas desaconsejan el consumo a este grupo poblacional.

¿Cómo puede afectar a mi salud mental? Según un estudio publicado en el diario Frontiers in Public Health demuestra que el consumo frecuente de estas bebidas aumenta los trastornos mentales. Los compuestos de cafeína y taurina estimulan el sistema nervioso central y crean una dependencia al reducir el cansancio, aumentar la energía y la resistencia física lo que crea una sensación placentera en el individuo. Y esto, unido a un estudio de la Universidad de Seúl (Corea del Sur), trae como consecuencia que se altere el estado de ánimo y el patrón del sueño, síntomas que, continuados en el tiempo, llevan al estrés y/o la depresión.

«Pero yo lo puedo dejar cuando quiera. Esto no es una droga, no puede generar adicción.» Es cierto, no es una droga. Sin embargo, el consumo frecuente puede generar, sobre todo en los adolescentes, resultados potencialmente negativos como el uso de tabaco o la dependencia al alcohol incluso si estas bebidas no se mezclan con este. Este fenómeno se debe a que los efectos neurofarmacológicos de la cafeína en altas dosis aumentan la tendencia a la adicción.

¿Cómo se pueden evitar todos los efectos dañinos de la sobredosis de cafeína? La solución por la que están abogando muchos países europeos y mundiales es el control del consumo de estas bebidas mediante la legislación. En Francia, Noruega y Dinamarca se venden en farmacias. En Argentina y Uruguay han obligado a los productores a disminuir la cantidad de cafeína en estos productos. En otros países como Polonia, Lituania o Letonia no está permitido vender a menores de 18 años. Medida que será aplicada en España en 2024, más concretamente en Galicia.

Conclusión: El consumo excesivo y sin control, sobre todo en grupos de riesgo como embarazadas o adolescentes, genera efectos nocivos en la salud. Sin embargo, la cafeína en dosis recomendadas, controlada y supervisada, evitando su consumo en los grupos de riesgo, puede ser positiva mejorando el rendimiento cognitivo, la focalización de la atención mientras conducimos o el aumento de la energía y vitalidad.

