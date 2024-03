Cuando las adicciones se reemplazan

Abandonar el hábito de consumir una droga no es una tarea sencilla. No sólo se trata de cesar la ingesta de la sustancia que nos genera un problema. Consiste en realizar un cambio más profundo, que suponga modificar nuestros hábitos y relaciones. Si esto no ocurre, aunque seamos capaces de prescindir de dicho tóxico, existe un alto riesgo de que consumamos cualquier otra sustancia, legal o ilegal, «reemplazándola» por la inicial.

Cuando se busca ayuda profesional, resulta frecuente reemplazar el tóxico adictivo inicial por el fármaco que ha pautado el médico para contribuir en la desintoxicación-deshabituación. Cuando la ingesta del fármaco hace que la persona se sienta bien, ingiriendo los comprimidos «a demanda» o sin seguir las pautas recomendadas, puede tratarse de una acción adictiva, sin considerar sus posibles consecuencias.

Por otro lado, no siempre interviene un profesional. Existen numerosos fármacos que se pueden adquirir en una farmacia de manera libre, sin receta, y que presentan principios adictivos que hacen que algunas personas recurran a ellos de manera diaria, sin una justificación médica. Tampoco resulta necesario que la sustancia contenga compuestos adictivos para que pueda derivar en un uso perjudicial y sea empleada como un toxicómano utiliza una droga.

El ejemplo más frecuente lo vemos en el uso de los analgésicos más comunes, que no es preciso nombrar dado que todos conocemos sus nombres. Recordad, que los analgésicos se tratan de los fármacos más consumidos en España. Para que esto ocurra, no es preciso haber tenido adicción a una droga. Se pueden consumir fármacos o sustancias legales de manera adictiva sin necesidad de que haya existido una adicción previa. Además, la persona no suele ser consciente de ello, llegando a perder el control.

En definitiva, independientemente de la edad, el sexo o la condición social, las adicciones a sustancias legales prevalecen entre la población, siendo conscientes o no. Posiblemente, si ha leído con atención habrá pensado en más de un familiar o conocido, incluso en usted mismo. Reflexionemos.

Más información en Ejea Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social. Servicios en Salud Mental Comunitaria. Teléfono 976 66 78 09 / 976 66 26 24.