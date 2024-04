«Cuando llego a la cima, el cerebro se me renueva»

María Ciudad Romero, ejeana de Bardenas, ha sido la primera mujer aragonesa que, con todas las enfermedades que padece, ha subido a la segunda cima más alta de África del Norte, el monte Tubqal de 4.167 metros de altura. Desde los 15 años, María convive con la fibromialgia, así como con otras enfermedades degenerativas, reumáticas, digestivas y autoinmunes. Sin embargo, esta condición, lejos de impedirle realizar sus expediciones, se ha convertido en una motivación en su día a día.

Su último reto personal ha sido el viaje a África. «Ha sido la primera vez que salgo a la montaña sola, que vuelo en avión sola y que voy a otro país sola. No me lo pensé, hay que quitarse los miedos», señala la ejeana. Y, como siempre que se sumerge en un reto, María lleva por bandera la reivindicación. Su objetivo es dar visibilidad a todas las enfermedades que padece, ya que muy poca gente habla de ellas por desconocimiento. Aún así, muchas personas con situaciones parecidas han recurrido a ella en busca de ayuda y comprensión. «Empecé esto por mí, pero ahora también es por los demás», asegura.

Esta última expedición ha coincidido con el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Por ello, María ha querido aprovechar para añadir a su labor de reivindicación otra muy importante, el papel de la mujer en la sociedad, llevando una bandera y una camiseta con la frase: Preparadas para llegar muy lejos, el mensaje que ha elegido este año el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para defender la igualdad.

Toda una vida luchando contra mi propio cuerpo y mente es el lema que la ha acompañado desde el principio en su bandera, la que muestra cada vez que consigue llegar a lo alto de una montaña. «20 tresmiles y muchas otras cimas de gran dificultad», explica. Estos retos siempre han conllevado un gran esfuerzo y mucha preparación mental y física: «El camino es muy duro, pero me gusta ver hasta donde soy capaz de aguantar».

Entre sus últimos logros, se encuentran los premios Eninter Ayuda, en noviembre de 2021, y el Betty Serrano en 2022, dos reconocimientos a la superación personal, además de un artículo completo en la Federación Española de Montaña para conocer de cerca su pasión. Además, en mayo de 2023 inauguró su propia exposición: Ojos que sienten, montañas que sanan, una muestra fotográfica con todas las imágenes que ella ha capturado en sus viajes, mostrando el efecto sanador que la montaña ha tenido en su vida. «La montaña me ha dado la vida. Cuando llego a la cima, el cerebro se me renueva», afirma María.

Para María, la vida no ha sido fácil. Desde muy pequeña se ha tenido que enfrentar a enfermedades muy complicadas que, poco a poco, han ido dificultando su vida. «Muchas personas han dudado de mí, o han insinuado que mis enfermedades no deben ser para tanto porque no me quedo en la cama sin hacer nada». Estas opiniones no le afectan ya que cuenta con el respaldo de la gente que le importa. «El apoyo de mis padres ha sido imprescindible, siempre han estado a mi lado», cuenta María emocionada. Si hay algo que la ha animado a seguir en los momentos difíciles, han sido ellos y sus hijos: «Quiero que me vean bien, devolverles todo el apoyo que me han dado».

María Ciudad Romero ya está con la mirada en el siguiente reto, el viaje al campo base del Everest. «Me voy el 1 de noviembre. Es un reto enorme pero necesito hacerlo». La emoción es latente, ya que la ejeana llevaba muchos años deseando hacer este viaje y por fin va a conseguir otro de sus objetivos.