El público eleva a Mari Carmen Rived a la cima de ‘Jotalent’

Con el 37% de los votos, la ejeana Mari Carmen Rived Brun se proclamó el pasado domingo 16 de junio ganadora de la tercera edición de Jotalent. Por primera vez en las tres ediciones que lleva el programa, la final fue una gala realizada en riguroso directo, con más de cuatro horas de grabación que dieron lugar a un cierre lleno de sorpresas, emoción y sobre todo mucha música.

Mari Carmen, nacida en Biota y criada en Ejea de los Caballeros, fue elegida por el público como ganadora de esta edición. La ejeana lleva toda su vida rodeándose de música, desde que con aproximadamente 11 años dejó el baile para dedicarse a cantar en el Grupo de Jota de Ejea. Más tarde pasó a formar parte del Grupo de Bardenas y durante todos esos años obtuvo reconocimientos como el Primer Premio de Fuendejalón. A los 22 años entró en el mundo de las orquestas y aprovechó también para formarse en canto clásico con Josefina Montiel.

Estuvo 23 años cantando en orquestas hasta que con 45 decidió retirarse. Sin embargo, nunca dejó de cantar. Aunque su profesión es la de auxiliar sociosanitaria, siguió actuando en la comida de las fiestas o formando parte de la Coral Polifónica de Ejea, hasta que este año decidió dar el paso de apuntarse al cástin de Jotalent.

«Decidí presentarme como un reto personal, para ver mi valor», afirma la cantante. Durante su recorrido por el programa, siempre que le preguntaban afirmaba que «se había apuntado para intentar ganar». Superando gala tras gala, finalmente consiguió alzarse con el primer puesto, algo que ella considera «todo un premio personal, un reconocimiento por no haber dejado la música en ningún momento».

Aunque «es mucho trabajo y hay que estudiar mucho para las canciones», Rived asegura que Jotalent «te espabila y te enriquece mucho». Su paso por el programa ha sido una gran experiencia y la cantante afirma que ha sido en parte gracias a sus compañeros y profesores. De estos últimos afirma haber aprendido un montón y agradece de corazón haberlos tenido a su lado, especialmente a los profesores Sergio Aso, Sergio Sanz y Amparo Nogués.

Para Mari Carmen esta edición ha estado llena de momentos importantes que han marcado su paso por el programa. «Fue muy emotivo el día que canté la jota dedicada a la muerte de mi padre», admite la ejeana. También destaca momentos divertidos como la gala en la que cantó The Final Countdown o de alegría, cuando la eligieron como favorita. «Me quedo sobre todo con haber conocido a personas maravillosas como son mis compañeros y compañeras, hemos tenido entre nosotros siempre respeto y educación», destaca.

Una vez terminado el programa, la cantante cuenta que le ha costado asimilar victoria: «Aún no he encontrado una palabra exacta para describir como me sentí al ganar, fue un cúmulo de emociones». Lo más emocionante fue sentir el apoyo del público, que votó para hacerla ganadora. «Estoy muy agradecida con Dios, con mi familia y con todas las personas que me han votado, Ejea se ha volcado conmigo y no puedo estar más orgullosa».

La cantante se ha mostrado muy agradecida en todo momento con el apoyo que ha recibido y guarda este recuerdo como una de las cosas más importantes que se lleva de esta experiencia. «El premio está muy bien, pero sin duda me quedó con el amor que he recibido de las personas que se han volcado conmigo», finaliza.