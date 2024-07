Rechazo al cierre del hogar de mayores los fines de semana

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros aprobó en la sesión plenaria de junio cinco mociones relativas a desinformación, al cierre del hogar de mayores durante los fines de semana en verano, al Día Internacional del Orgullo LGTBI, a la tauromaquia y al servicio de transporte sanitario (ver página 2).

Hogar de mayores

Según se expuso en el pleno, en las últimas semanas las personas mayores usuarias del Hogar de Mayores de Ejea, que depende orgánicamente y funcionalmente de la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, han recibido la noticia de que este centro cerrará sus puertas los fines de semana durante verano.

Desde el consistorio apuntan que esta decisión supone un fuerte retroceso en los derechos sociales conseguidos en los últimos años y afectará a más de 3.380 socios de Ejea y sus Pueblos, a los que se les privará de atenciones en este espacio, propiciando su aislamiento social. «Ahora ya no será posible dar continuidad a la atención que se presta desde este centro a las personas mayores más vulnerables por su soledad y que no viajan en los meses de verano porque no se lo permite su capacidad económica», afirman desde el Ayuntamiento de Ejea.

Fuentes municipales recuerdan que el Estatuto Básico de los Hogares de Personas Mayores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales considera hogares como centros de servicios sociales especializados destinados al encuentro entre personas mayores, a la realización de actividades socio-culturales y de desarrollo personal, de comunicación, asociación y ocio; al fomento del voluntariado social, a la potenciación de la participación y de la integración social, personal y comunitaria; y a la prestación de servicios de carácter social y asistencial.

Por ello, el último pleno el Grupo Municipal Socialista presentó una moción para pedir que el centro se mantenga abierto durante los fines de semana de verano, moción que fue aprobada por unanimidad.

Día del Orgullo LGTBI

Este año, el Ayuntamiento de Ejea quiere unirse a la Red Aragón Diversa para la reivindicación del 28 de junio y visibilizar el compromiso de las entidades locales con el derecho de toda la ciudadanía a vivir una vida plena sin encontrar en su camino ningún tipo de discriminación, ningún obstáculo a la igualdad de trato y de oportunidades ni ningún impedimento para la autodeterminación personal.

La Red Aragonesa de Entidades Locales acogedoras con la diversidad afectivo sexual tiene como objetivo promover esa igualdad a través del desarrollo de los compromisos que las entidades locales adquieren.

La moción para unirse a esta red fue presentada conjuntamente por PSOE e IU fue aprobada con los votos a favor de PSOE, IU, PP, Asi Ejea y la abstención de Ciudadanos.

En Aragón, el compromiso con la igualdad viene reflejado en la normativa aragonesa en materia de diversidad afectivo sexual, a través de la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Coto a la desinformación y las ‘fake news’

La tercera moción puso el foco en una situación que de un tiempo a esta parte se está produciendo y que es la constatación del gravísimo problema que están suponiendo la desinformación, los bulos y las fake news, al igual que está sucediendo en otros países europeos y resto de democracias del mundo.

Según se expone desde el consistorio, la proliferación de medios digitales ha multiplicado la divulgación de bulos y noticias falsas, primando el sensacionalismo y el llamado clickbait para aumentar las visualizaciones y los ingresos publicitarios.

Además, el efecto de los algoritmos en las redes sociales que generan ‘filtros burbuja’ mostrando solo noticias y opiniones afines a cada usuario, instrumento que, combinado con la rápida propagación de los bulos, deja a la sociedad cada vez más polarizada, expuesta y vulnerable.

Por ello, el Ayuntamiento de Ejea aprobó tomar medidas que ayuden a la ciudadanía a un consumo responsable de los contenidos audiovisuales, especialmente protegiendo a los menores, aumentar la responsabilidad digital y la habilidad para analizar, contextualizar y evaluar la información que recibimos de los medios, principalmente digitales, generando contenidos de sensibilización y concienciación contra el proceso de desinformación.

También aprobó adoptar medidas para regular las fake news sin menoscabar la libertad de expresión, para lo que entiende se debe actuar desde todos los ámbitos, públicos y privados, como por ejemplo evitar que se financien bulos con dinero público e incluir en la ley correspondiente un régimen sancionador para equiparar la reparación al daño causado.

La moción presentada por el Grupo Municipal Socialista fue aprobada por unanimidad con dos enmiendas de adición de PP y Asi Ejea.

Apoyo a la Tauromaquia

La tauromaquia es una arte que nació en España hace 900 años y que forman parte de la cultura tradicional y popular de nuestra sociedad.

Desde los días de Martincho en Farasdués, hasta la época en la que Miguel Peropadre llevaba el nombre de la Comarca de las Cinco Villas por todas las plazas más importantes de España, muchos han sido los toreros de la localidad – Jesús González ‘El Tano’, José Mª Lázaro ‘El Estilista’ o Alberto Álvarez – los que han enriquecido la cultura con su arte taurino.

Por ello, Ejea se erige como ciudad defensora del patrimonio cultural inherente a la tauromaquia y reconoce su valor estratégico, cultural y económico. Una moción que fue presentada por el Grupo Municipal del PP y fue aprobada, con una enmienda del PSOE, con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos; la abstención de Asi Ejea y el voto en contra de IU.