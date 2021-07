El Ayuntamiento de Alagón ha instalado 12 bancos con mensajes contra la violencia de género en diferentes puntos de la localidad cercanos a las zonas deportivas y escolares. Los bancos llevan las siguientes frases: «No es no», «Solo sí es sí», «Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca», «Rompe el silencio», «Cuando trataron de callarme, grité», «No está sola», «Sin igualdad no hay amor», «Mi cuerpo es mío», «Ni golpes que duelan ni palabras que hieran», «Tu lucha es mi lucha», «Mi cuerpo no quiere tu opinión», y «La cantidad de ropa que uso no determina la cantidad de respeto que merezco».

Los bancos han sido adquiridos a través de la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y llevan una placa en la que se informa de dónde se puede llamar en caso de necesidad y un código QR para facilitar la descarga de esa información.

Desde el ayuntamiento informan que la Villa de Alagón siempre ha estado muy involucrada en la lucha contra la violencia de género, y estos bancos están instalados en las zonas deportivas y escolares para que los jóvenes, que son el futuro de la localidad, tengan presente que este problema existe, y que hay que combatirlo y erradicarlo.