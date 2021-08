El Ayuntamiento de Remolinos presenta a sus vecinos y visitantes una propuesta deportiva y de turismo activo muy innovadora para este mes de agosto en el que muchas personas disfrutan de sus vacaciones y de más tiempo libre. A través de la Concejalía de Deportes se ha canalizado la propuesta de su convecino Carlos Rodrigo Giménez, que ha elaborado un total de 17 rutas de diferentes niveles de dificultad para realizar andando, corriendo o en bicicleta. Todas tienen su inicio y su fin en el casco urbano de Remolinos, y todas aquellas personas que han realizado alguno de los itinerarios propuestos han quedado altamente satisfechas.

Las rutas pueden descargarse en wikiloc (https://es.wikiloc.com) y próximamente el municipio contará con varios carteles QR que redirigirán a la propia aplicación. La versatilidad y capacidad de actualización es una de las características principales de esta aplicación ya que de forma continua se están incluyendo rutas nuevas por parte de los usuarios.

Desde el Ayuntamiento de Remolinos se quiere agradecer el trabajo de su vecino Carlos y animar a todos los amantes del deporte a realizar la ruta que mejor se adapte a sus posibilidades.

Limpieza del entorno

En paralelo a la creación de estas rutas, el Ayuntamiento de Remolinos está llevando a cabo una actuación para acondicionar las zonas senderistas más visitadas del entorno natural del municipio. Entre otras labores, se están limpiando los caminos de neumáticos, escombros y enseres. Además, se ha puesto en marcha una campaña recordando a todos las normas básicas de convivencia, entre las que se incluyen el respeto al medioambiente no abandonando escombros, neumáticos, etc. en lugares no permitidos.